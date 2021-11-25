اتفاقية لـ«الياه سات» مع «إريكسون» لتعزيز مبيعات وخدمات تقنيات الاتصالات والأتمتة وإنترنت الأشياء

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية إبرام شراكة في مجال التسويق المشترك على مستوى المجموعة مع شركة «إريكسون» لتوفير خدمات الشبكة الخاصة والبيانات والاتصال بالإنترنت عبر قطاعات النفط والغاز والتعدين والموانئ.

وتشمل هذه الحلول المتكاملة توفير اتصالات محلية آمنة وموثوقة وسريعة لتطبيقات «الثورة الصناعية 4.0» على شبكة واحدة، مع ضمان أن تبقى البيانات الحساسة ضمن الموقع.

وستقدم شركة الياه سات و«إريكسون» حلولاً متكاملة، تركز على الاتصالات الأساسية، بهدف التغلب على التحديات الرئيسية في القطاع، بما في ذلك عدم وجود فصل لشبكات الاتصالات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وسرعة البيانات وقيود التغطية. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الشركتان لتسويق وزيادة مبيعاتهما لعدد من التطبيقات المهمة مثل الاستشعار عن بعد، والمراقبة بالفيديو.

والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى تحديد المواقع الجغرافية، وحلول ربط الشبكات لمواقع منصات الحفر البحرية، وربط البيانات العامة، حيث ستلعب هذه الحلول دوراً جوهرياً في استكمال منظومة التكنولوجيا والاتصال اللازمة للأتمتة، واعتماد إنترنت الأشياء في هذه القطاعات.

كما تستفيد هذه الشراكة من الموقع الريادي لشركة «إريكسون» في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، لتعزيز الخدمات المقدّمة لهذه القطاعات الحيوية، التي تجري عملياتها في مناطق نائية. وستقوم «الياه سات» و«إريكسون» بتوسيع انتشار شبكتهما الخاصة في جميع أنحاء المنطقة، لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء الحاليين والمحتملين.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: يسرنا إبرام هذه الشراكة مع شركة «إريكسون» لتقديم حلول اتصالات متكاملة وشاملة لقطاعات النفط والغاز والتعدين والموانئ. بالاعتماد على خبراتنا المشتركة، نحن على ثقة تامة بأننا سنلعب دوراً جوهرياً في التغلب على التحديات الرئيسية، التي تواجه هذه القطاعات الحيوية في مجال الاتصالات، بما يعزز من عروضنا وخدماتنا للعملاء الرئيسيين على الصعيدين المحلي والعالمي.

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