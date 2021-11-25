غرفة رأس الخيمة تطلق مهرجان «قرية المطاعم» 2 ديسمبر

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

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أعلنت غرفة تجارة رأس الخيمة ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان قرية المطاعم في 2 ديسمبر، بمنطقة «ميناء العرب».

ويقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات المميّزة، وذلك حتى 24 ديسمبر، بموازاة احتفالات اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات واليوبيل الذهبي، وإقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال محمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة: تعكس الدورة الجديدة الثالثة لمهرجان قرية المطاعم، عودة الحياة والأنشطة إلى طبيعتها مع استضافة «إكسبو 2020 دبي»، وعودة مركز إكسبو رأس الخيمة لسابق عهده من استضافة معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيشهد مهرجان قرية المطاعم الذي تنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، برعاية شركائها الاستراتيجيين غرفة رأس الخيمة، ورأس الخيمة العقارية، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، مجموعة واسعة من الفعاليات، والحفلات المباشرة، والألعاب النارية، فضلاً عن التعاون مع أشهر العلامات التجارية، وإجراء السحوبات على جوائز كبرى.

والعروض الترويجية التي تقدمها المتاجر المحلية والعالمية، الأمر الذي يتيح لسكان وزوار رأس الخيمة فرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية، وترسخ مكانة إمارة رأس الخيمة في صناعة المهرجانات والفعاليات الكبرى.

وأضاف: تواصل رأس الخيمة تقديم كل ما هو جديد ومبدع مستلهمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، رعاه الله، حيث تمكّنا بتوجيهاته ودعم سموه، من وضع بصمة في صناعة المهرجانات والفعاليات والوصول إلى مكانة رفيعة فيها على الصعيد العالمي.

وأكد النعيمي، مع عودة الحياة الطبيعية لسابق عهدها قبل أزمة «جائحة كوفيد 19»، وانفتاح الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص مرة أخرى على العالم، مرحبين بالمسافرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، فإننا على موعد مع دورة متميزة لمهرجان «قرية المطاعم» في دورته الثالثة خلال عام استثنائي، متزامناً مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، معلناً عن استعدادات مكثفة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، ودعم قوي من الرعاة الرئيسيين والفعليين للمهرجان.

من جهته كشف يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عن أن المهرجان في دورته الثالثة سيقدم فعاليات متنوعة، للجمهور منها الكثير من البرامج للاحتفال والفرح، من خلال ما يتضمنه من فعاليات وحفلات موسيقية ورقصات شعبية.

وعروض مسرحية، وأسواق متخصصة مؤقتة، ومعارض حصرية بعروض ترويجية وتنافسية لم تحدث من قبل، مع عروض فلكلورية وتراثية، وأنشطة تتناسب مع كل الأعمار السنية والعائلات والأطفال، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المميزة، كما يمكن تناول أشهى المأكولات في المطاعم المنتشرة في أنحاء المهرجان.

ورحب رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود، بمشاركة المؤسسات والشركات الوطنية لرعاية الحدث، حيث إن هناك أربع فئات للرعاية، الشركاء الاستراتيجيين وهي غرفة التجارة ورأس الخيمة العقارية والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهناك الرعاية الذهبية والفضية والراعي الدائم لمن يرغب في أن يسهم في هذا الحدث الكبير، الذي سيسهم في دعم التطور الاقتصادي لمستقبل إمارة رأس الخيمة ودعم استراتيجيتها.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية، والتي تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة سعود في رعايتها ودعمها للمهرجان:

إن مشاركة رأس الخيمة العقارية ورعايتها لهذا الحدث واجب وطني، واعترافاً منا بأهمية الدور المحوري والمهم الذي ينبغي أن تقوم به الشركات والمؤسسات في إنجاح المهرجان، أو أية فعالية تتبناها مؤسسة سعود أو غرفة التجارة، لأن هذا النجاح في النهاية يُنسب لإمارة رأس الخيمة، وهذا ما عودنا عليه ووجه به صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة.

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