فعاليات ممتعة في منتجع أتلانتس النخلة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

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ستعم أجواء احتفالية ساحرة جميع أرجاء منتجع أتلانتس النخلة مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني الـ50 الذهبي، حيث ستقام احتفالات ضخمة خلال يومي 2 والـ3 ديسمبر.

ولا يكتمل الاحتفال باليوم الوطني بدون الألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي بألوانها البراقة لتنشر السعادة احتفالاً بهذه المناسبة المميزة، وسيتمكن الضيوف والنزلاء من الاستمتاع بأجمل الأمسيات مع عروض الألعاب النارية المبهرة بدءاً من الساعة 8 مساءً في الثاني والثالث من ديسمبر.

وفي يوم الخميس 2 ديسمبر، ستنطلق عروض الألعاب النارية من «ذا بوينت» الذي يقع على تاج «نخلة جميرا» ليتمكن الضيوف من مشاهدتها من على شاطئ أتلانتس النخلة. ويوم الجمعة 3 ديسمبر، سيستضيف أتلانتس النخلة عرض الألعاب النارية في احتفالية ضخمة بهذا الحدث الغالي على قلوب المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بخصم كبير على باقات الإقامة الفاخرة مع العديد من المزايا لدى أتلانتس النخلة من خلال إقامة حجوزات بدءاً من الخميس 2 ديسمبر حتى الاثنين 6 ديسمبر، ويشمل ذلك تخفيضات تصل إلى 35% على غرف الإقامة والأجنحة لجميع باقات الإقامة حتى شهر سبتمبر 2022.

كما باستطاعة الضيوف من خلال الحجز والإقامة في المنتجع الدخول المتكرر غير المحدود لحوض الحجرات المفقودة «ذا لوست تشامبرز»، ومدينة «أكوافنتشر المائية» التي تُعد أكبر الحدائق المائية في العالم. كل ذلك والمزيد في انتظار الزوار لقضاء أمتع الأوقات داخل المنتجع تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

ومن لحظة الوصول إلى المنتجع يمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من التجارب الاستثنائية المذهلة، حيث تبدأ الاحتفالات الخميس 2 من ديسمبر من الساعة 10 صباحاً.حيث ستستقبل فرقة المزيود الإماراتية الضيوف عند المدخل الرئيسي للمنتجع بأدائها للحربية أحد أشهر الفنون الشعبية الإماراتية.

كما سيتمكن الضيوف من تجربة المطبخ الإماراتي التقليدي والاستمتاع بأكلاته العربية العريقة في الساحة الأمامية للمنتجع بين الساعة 2 ظهراً والـ6:30 مساءً لتذوق الحلويات الإماراتية المميزة «الفوالة»، بما في ذلك «اللقيمات» وهي كرات صغيرة من الفطائر المقلية، وفطائر «الجباب»، وخبز «الخمير».

وسيحمل الغواصون داخل حوض «أمباسادور لاغون» علم الإمارات في عرض مميز بالإضافة إلى وضع تمثال تذكاري يحمل شعار اليوبيل الذهبي للدولة على عمق 10 أمتار في وسط هذا الحوض المائي العملاق.

وقال تيم كيلي العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لدى أتلانتس دبي: نشعر بالفخر بالاحتفال داخل أتلانتس النخلة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات الذي يتوج مسيرة 50 عاماً من الإنجازات والتقدم. واحتفالاً بهذه الإنجازات، فإن زوار المنتجع على موعد في عطلة نهاية الأسبوع مع أفضل العروض الترفيهية المتميزة ومختلف التجارب الاستثنائية التي تبرز الجانب الثقافي والتراثي الأصيل، وكرم الضيافة في حدث يُعد بصمة فارقة في تاريخ الإمارات.

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