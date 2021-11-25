مركز الرحمانية يختتم حملته الترويجية «اكتشف عالماً من المفاجآت»

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتم مركز الرحمانية بالشارقة، حملة «اكتشف عالماً من المفاجآت»، التي استمرت على مدار شهر كامل، والتي منحت المتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً على الأقل، جوائز فورية، والمشاركة في عروض وألعاب ممتعة.

وشهدت الحملة، توزيع أكثر من 1300 جائزة، وتقديم نحو 135 عرضاً ترفيهياً ومسرحياً متجولاً.

وحظيت العروض الترفيهية الحيّة، وورش العمل التعليمية، ولعبة رمي الحائط، التي تضمنتها الحملة، والعديد من الفعاليات الأخرى، بتفاعل لافت من قبل العائلات، الذين استمتعوا مع أطفالهم بالمشاركة فيها، في أجواء مرحة، إلى جانب السحوبات على الجوائز والهدايا، حيث أقيمت الحملة برعاية كل من «جوهرة» للمجوهرات، وإل كافيه دي روما، وفابي لاند، والجابر للنظارات.

وقال عبد الله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة: سعداء بالنجاح الكبير الذي حققته هذه الحملة الترويجية، التي هدفنا من خلالها، إلى إضافة قيمة أكبر على زيارة الجمهور والمتسوقين إلى مركز الرحمانية، وتقديم تجربة تسوق وترفيه ممتعة لهم، على مدار شهر كامل من الفعاليات والعروض والجوائز المقدمة من المراكز والمحلات المشاركة في الحملة.

وأكد الحريمل، أن المركز قدم للمتسوقين خلال الحملة، أكثر من 1300 جائزة فورية، تضمنت قسائم وبطاقات مشتريات، مضيفاً أن مركز الرحمانية، بات من وجهات التسوق المميزة في إمارة الشارقة، خصوصاً في منطقة الرحمانية، والمناطق المجاورة لها، حيث يوفر للزوار العديد من منافذ البيع، ومرافق الخدمات التي تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد، على مدار أيام الأسبوع.

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