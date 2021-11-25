لوتاه لتطوير العقارات تستعد لإطلاق مشروع شقق سكنية مصمم للمهنيين الشباب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، التحضير لإطلاق «لوتشي»، المشروع السكني الديناميكي الحديث الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المهنيين والطلبة الشباب في الإمارات.

ويتألف المبنى من 5 طوابق تضم 114 وحدة سكنية، تتراوح من الاستوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم. يتمحور تصميم الشقق حول ثلاثة مواضيع: ميامي مينيماليست، ونيويورك لوفتس، ولندن دوكس. وقال رجا علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات:

مع انضمام عدد متزايد من الشباب إلى سلك العمل، ترسخ دبي مكانتها كأفضل وأشهر مكان للسكن للمهنيين الشباب والطلبة الطموحين.

وقد صممنا «لوتشي» خصيصاً لهذه الفئة من المجتمع باعتبارهم سوقنا المستهدف، إذ يقدم لهم المشروع المبتكر خيارات لتخصيص مساحة معيشتهم وتحديد المخطط الملائم لهم وفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم. كما يوفر المشروع أيضاً مكان إقامة سهل الاستخدام، حديثاً، وبأعلى معايير الجودة للاسترخاء والعيش بطريقة أخرى متميزة، وكسر نمط التفكير السائد حول المعيشة في الشقق.

يتزامن مشروع «لوتشي» مع التزام الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال توفير مرافق مبتكرة صديقة للبيئة مصممة بذكاء للحد من نقل الحرارة. تعمل المواد العاكسة للطاقة.

ومرافق تنقية المياه في موقع المشروع، وأجهزة التكييف الذكية، والإضاءة بالطاقة الشمسية، ونظام الصيانة القائم على التطبيقات، وغيرها من الأنظمة على تعزيز البيئة داخل الوحدات السكنية. كما يضم المبنى صالة ألعاب رياضية مزودة بأحدث الآلات. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مساحة مشجعة لممارسة اليوغا والتأمل، جنباً إلى جنب مع حمام سباحة على السطح.

ويقع المشروع في موقع متميز على المدخل 1 في قرية جميرا سيركل بالقرب من نخيل مول وسيركل مول وفنادق من فئة الخمس نجوم والعديد من المطاعم والمتاجر ومحال البقالة والمنتزهات والحدائق الخضراء. ويغطي المشروع مساحة 3,079 متراً مربعاً وباستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 70 مليون درهم. توفر لوتاه لتطوير العقارات العديد من خيارات الدفع للمشترين.

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