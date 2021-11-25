إقبال على شراء فلل مشروع «النبض الشاطئ» لـ«دبي الجنوب للعقارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الجنوب للعقارات، أحد كبار المطورين الرئيسيين في الإمارة، بيع الفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم ضمن المرحلة الأولى من مشروع «النبض الشاطئ».

وذلك بعد أسابيع قليلة من إطلاق المشروع وجاء إطلاق «النبض الشاطئ» بعد البيع الناجح لمشروع «فلل النبض»، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، تماشياً مع مهمة الشركة الهادفة لتلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الوحدات السكنية، وتحديداً الفلل في المنطقة بعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتتراوح المساحة المبنية للفلل من 2,600 إلى 4,800 قدم مربعة، وستكون معززة بالحدائق الخاصة التي تصل مساحتها من 1,400 إلى 4,000 قدم مربعة. وسيضم «النبض الشاطئ» 1,000 وحدة تقريباً ضمن مزيج من ثلاث وأربع وخمس غرف. وتحتوي كل واحدة منها على غرف نوم رئيسية وغرفة للخادمة.

إضافة إلى المطابخ المغلقة والمجهزة بالكامل، فضلاً عن تزويدها بحديقة خاصة ومواقف مظللة خاصة تستوعب من سيارتين إلى ثلاث سيارات.

كما تمتاز بغرف المعيشة الواسعة ومساحة مكتبية والأسطح الخاصة. ويتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية صناعية يبلغ عرضها 200 متر، مع شاطئ رملي ومسبح أولمبي، كما يقع على امتداد شارع إكسبو، ومن المتوقع اكتماله في العام 2024.

ولتلبية الزيادة في الطلب بعد بيع المرحلة الأولى بنجاح، أعلنت الشركة عزمها إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع التي ستركز على الفلل الفاخرة المكونة من أربع وخمس غرف مع تصميمات محسنة وميزات إضافية، مثل مرآب يستوعب 3 سيارات وأسطح خاصة لكافة الفلل.

وهناك نوعان من الفلل، الأول يضم أربع غرف رئيسية وستة حمامات، والثاني خمس غرف رئيسية وسبعة حمامات وغرفة مخصصة للألعاب الإلكترونية، أو يمكن استخدامها كمكتب. ومن المقرر أن يبدأ بناء المشروع في مارس 2022.

وتطرح دبي الجنوب للعقارات هذه الفلل بدفعة أولى بنسبة 5% فقط، إضافة إلى خطة سداد مرنة على مرحلتين، بواقع 50% أثناء البناء، و50% على مدى عامين بعد الانتهاء.

وسيضم مجمع «النبض الشاطئ» مرافق إضافية، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية وحمام سباحة واستوديوهات لممارسة رياضة اليوغا، ومنتزه مائي وحمام سباحة وملاعب للأطفال.

إضافة إلى مكان مخصص للتزلج ونهر بطيء الجريان ومضمار للركض، ومسار لركوب الدراجات الهوائية، كما سيضم عدداً من المطاعم والمقاهي، والمساحات الخضراء للاسترخاء، ومساحات مفتوحة مخصصة لممارسة تنس الشاطئ وتنس البادل وملعب لكرة السلة.

وقال متحدث رسمي من دبي الجنوب للعقارات: بالتزامن مع تدفق الزوار إلى الإمارة لحضور معرض «إكسبو 2020 دبي»، يهدف مشروعنا إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الوحدات السكنية في دبي الجنوب.

وتتمثل مهمتنا في الشركة بتوفير المزيد من الخيارات العقارية لعملائنا الحاليين والمحتملين، بما يلبي تطلعاتهم والعمل على تجاوزها.

وبيع المرحلة الأولى من المشروع يعد دليلاً على استراتيجيتنا الناجحة في إطلاق المشاريع التي تلبي احتياجات العملاء.

وتم بالفعل تسليم أكثر من 1,400 شقة ووحدة تاون هاوس في «النبض» الذي يتميز بممرات خضراء ومسارات للجري والدراجات، فضلاً عن ثماني صالات رياضية وثمانية حمامات سباحة وعدد من الحدائق، الأمر الذي يجعل من هذا المشروع مكاناً مثالياً للموظفين والعائلات للعيش والمرح.

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