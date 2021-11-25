دبي فستيفال سيتي مول يستعد لأكبر احتفالية باليوم الوطني الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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يستعد دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، للاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة، للمقيمين والوافدين، من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية. وستنطلق الاحتفالات والعروض المميزة، التي تشمل المسيرات بالمشاعل وقارعي الطبول والبرامج والأنشطة الترفيهية للأطفال، في 26 نوفمبر، وتستمر حتى 2 ديسمبر.

وسيتمكن رواد دبي فستيفال مول، من التعرف إلى التقاليد الإماراتية القديمة، ومشاهدة العروض الفنية الشعبية، وعرض رقصتي اليولة والرزفة التقليدية، التي تجمع بين الشعر والرقص، في مختلف أنحاء المركز التجاري. يمكن لزوار المول أيضاً، التفاعل مع طائر الصقر، الذي يعتبر رمز العزة والقوة والتراث لدولة الإمارات العربية.

وكذلك المشاركة في احتفال الذكرى السنوية الخمسين. أما الصغار، فسيستمتعون بممارسة العديد من النشاطات الترفيهية الحماسية، بما في ذلك الرسم على الوجوه، والتلوين، والأعمال اليدوية الحرفية، وسيحصلون على البالونات كهدية.

وسيستضيف مسرح فستيفال باي، المطرب والممثل الإماراتي راشد النعيمي، الذي سيحيي النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيشي بلادي»، في 2 ديسمبر الساعة 7:55 مساءً. وستضاء سماء المدينة بالألعاب النارية الساحرة، وعروض الليرز والأضواء وحركات النيران والمياه، على وقع أغانٍ عربية مميزة، تروي قصصاً إبداعية، تحمل الزوار في تجربة حسية لا مثيل لها.

وقالت جينفيف كولاكو، المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة مراكز تسوق الفطيم: لطالما كان دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة المثالية للزوار للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، والاستمتاع بالعروض المباشرة، لكننا بذلنا المزيد من الجهود هذا العام، للارتقاء بتجربة الزوار.

ونتطلع بشغف لاستقبالهم. ولا بد في هذه المناسبة، من التعبير عن إعجابنا وتقديرنا بإنجازات الدولة على مدار الخمسين عاماً الماضية، ونتطلع إلى المزيد من النجاح في دبي فستيفال سيتي مول، الذي رسخ مكانته كوجهة حاضنة ومميزة في الإمارة.

وسيقدم دبي فستيفال سيتي مول، عرضاً لاسترداد النقود، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفسح المجال أمام الزوار، باسترداد 50 % من قيمة مشترياتهم، كأموال نقدية، عند إنفاق مبلغ ألف درهم، في الفترة الممتدة من 26 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، فضلاً عن فرصة للفوز بجوائز مثيرة.

سيستمر سوق رايب باي ذا باي، بافتتاح أبوابه أمام الزوار يومياً، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، من موقعه المميز في منطقة الواجهة البحرية الشهيرة لفستيفال باي. وسيسمح سوق رايب للزائرين، بالاستمتاع بالطقس الرائع، وبمنظر غروب الشمس، مع برنامج ترفيهي يومي، وعروض الليزر والموسيقى والأنشطة العائلية المثيرة الخاصة باليوم الوطني. ويتيح أمام الزوار، إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من علامات التسوق والمنتجات المصنعة محلياً، وتناول أشهى المأكولات ووجبات الطعام في الهواء الطلق.

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