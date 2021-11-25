تعاون بين مركز دبي المالي العالمي و«دو» لتوفير تقنيات الاتصال من الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز دبي المالي العالمي اتفاقية شراكة مع شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لتوفير مجموعة من التقنيات المستدامة والمبتكرة ضمن المركز، في أعقاب نجاحها بنشر قدرات الجيل الخامس في المساحات الخارجية التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

وستخضع مجموعة محددة من المساحات المكتبية ضمن المركز المالي لعملية تحديث في أقرب وقت ممكن، لتصبح بموجبها من أولى المؤسسات التجارية التي تستفيد من تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى دولة الإمارات. ومن شأن القدرات «فائقة السرعة» في مجال نقل البيانات والاتصال اللاسلكي أن تدعم المنصات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية وحلول ركن السيارات والطاقة القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

وسيتم دمج مجموعة من أدوات البيانات والتحليلات المبتكرة لتسريع عملية توفير الحلول والخدمات ضمن تجارب فائقة السلاسة. ووقع الاتفاقية كل من عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال عارف أميري: تهدف شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «دو» إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي والزوار والشركة ككل في مجال الاتصالات، باعتماد أحدث التكنولوجيات الحديثة، حيث يأتي التعاون مع أبرز الشركاء في المنطقة مثل «دو» تماشياً مع رؤيتنا الرامية لدفع عجلة الابتكار وصياغة مستقبل القطاع المالي. ومن شأن هذه الخطوة أن ترسخ مكانة المركز باعتباره المركز المالي الرائد في المنطقة والذي يوفر لعملائه بيئة داعمة متقدمة وسريعة التطور.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: أدى التسارع الهائل لمسارات التطور على مستوى التحول الرقمي، إلى تعزيز أهمية التقنيات الناشئة، باعتبارها من العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق تطلعات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة على حد سواء، وتوفير الأسس الرئيسية لضمان الاستدامة على المدى الطويل.

وتهدف الشراكة بين «دو» ومركز دبي المالي العالمي إلى تسخير أحدث خدماتنا الذكية من الجيل التالي، لدفع عجلة الابتكار وتسريع وتيرة انتقال مركز دبي المالي العالمي نحو عصر جديد مدفوع بالتقنيات، كما تؤكد جهودنا ورؤيتنا المشتركة في سبيل ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار.

وكلنا فخر بالاستمرار في تعزيز ريادتنا عبر المشاركة في تطوير مبادرات المدن الذكية على المستوى المالي، بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

وتعتبر الإمارات أول بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي توفر تكنولوجيا الجيل الخامس، ويأتي الالتزام الجديد تأكيداً لرغبة «دو» ومركز دبي المالي العالمي بتوفير القيمة للشركات والمجتمع، وتلبية أرقى المعايير البيئية.

ويعمل الأفراد والشركات على تسريع وتيرة أجنداتهم الرقمية وخيارات العمل المرنة في إطار الاستجابة لجائحة (كوفيد19)، وستسهم هذه المبادرات التي يتم تنفيذها حالياً في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.

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