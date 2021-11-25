«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعروض ترويجية وصفقات متميزة على تشكيلة واسعة من المنتجات على مدى 72 ساعة، وتقدم المتاجر المشاركة التي يصل عددها إلى أكثر من 500 متجر تخفيضات تصل إلى 90 % على العديد من المنتجات من أحدث خطوط الأزياء والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمجوهرات. وتقام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من 25 حتى 27 نوفمبر في أنحاء دبي.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من هذه العروض الهائلة على مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء المدينة على مدى ثلاثة أيام.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في الدورة الثانية والأخيرة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال 2021.

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