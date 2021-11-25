سوق دبي العقاري يسجل أفضل أداء في أكتوبر منذ 8 أعوام

المصدر: دبي - البيان

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واصل سوق دبي العقاري تحقيق مزيد من النمو على صعيد المبايعات العقارية، ليسجل شهر أكتوبر 2021 مبايعات عقارية وصلت إلى 5,352 مبايعة، بقيمة إجمالية بلغت 13.12 مليار درهم، الأمر الذي يجعله أفضل أداء لشهر أكتوبر في الأعوام الثمانية الماضية، وذلك حسب بيانات النسخة 20 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر». ويأتي ذلك بموازاة انطلاق إكسبو دبي، أكبر حدث عالمي والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر وصلت إلى 48,651 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية 177.44 مليار درهم لتحقق بذلك زيادة 38.3% من حيث عدد المبايعات، و63.4% من حيث القيمة مقارنة بـ 2020، ولتصبح كذلك أعلى قيمة سنوية للمبايعات منذ 2015.

كما سجل المؤشر الشهري العام في أكتوبر 1.132 نقطة بسعر 1.086.969 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.16 نقطة بسعر 974.621 درهماً. وسجل المؤشر الشهري للفلل /‏‏ التاون هاوس 1.13 نقطة بسعر 1.962.448 درهماً، ليعدّ بذلك أكتوبر 2021 الأعلى من حيث أرقام المؤشر الإجمالية منذ يونيو 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ مارس 2019. وفيما يتعلق بالشقق، فقد كان أكتوبر هو الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أغسطس 2020، والأعلى من حيث القيمة منذ سبتمبر 2020. وحققت الفلل/‏‏ التاون هاوس أداء أفضل، إذ كان أكتوبر 2021 الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أبريل 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ فبراير 2019.

وحقق المؤشر الخاص بالفلل/‏‏ تاون هاوس ارتفاعاً بنسبة 14% خلال الأشهر الستة الماضية، ومنذ بداية جائحة (كوفيد19)، زاد الطلب على الفلل بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة المبيعات، محققة أرقامًا قياسية للأكثر مبيعًا من هذا النوع، اعتبارًا من يوليو 2020، إضافة إلى نمو متواصل شهراً بعد شهر.

واستحوذ السوق الثانوي/‏‏ الوحدات الجاهزة في أكتوبرعلى 60% من المبايعات، والمبايعات على الخارطة 40%. وتعاملت المبايعات على الخارطة مع 2133 عقارًا بقيمة إجمالية 4.4 مليارات. وتم تداول 3,219 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.72 مليارات درهم. وأجرى المطورون 3395 مبايعة بقيمة 8.08 مليارات درهم، تضمنت عقارات على الخارطة ذات أولوية، وعقارات جاهزة بينما شكلت المبايعات الفردية 1957 مبايعة بـ 5.03 مليارات.

وتركزت عمليات مبايعات الفلل/‏‏ تاون هاوس الجاهزة في أكتوبر بمناطق داماك هيلز 2، ندّ الشبا، الينابيع، دبي هيلز استيت، المرابع العربية، وتركزت عمليات البحث عن الشقق الجاهزة في مناطق مرسى دبي، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، داون تاون دبي، وأبراج بحيرة الجميرا.

على الخارطة

بالنسبة للعقارات على الخارطة، كانت أهم مناطق المبايعات في أكتوبر للفلل/‏‏ تاون هاوس، هي المرابع العربية 3، تلال الغاف، ذا فالي، دبي لاند، ومدينة محمد بن راشد، وبالنسبة للشقق، فقد كانت أهم مناطق الاهتمام هي ميناء دبي، مدينة محمد بن راشد، خور دبي، الخليج التجاري، وداون تاون دبي.

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