«جلف كابيتال» تدرس طرح شركات تابعة في أسواق المال المحلية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن الشركة تدرس حالياً إمكانية طرح إحدى شركاتها التابعة في أسواق المال المحلية بدبي وأبوظبي إضافة إلى السعودية ومصر في العام القادم.

وأضاف الصلح لـ«البيان الاقتصادي» أن النشاط الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخراً مع عودة نشاط الاكتتابات الأولية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين يشجعنا على دراسة إدراج شركاتنا التابعة في العام القادم، وأيضاً لدينا خطط لأكثر من صفقة تخارج في العام نفسه. وأوضح أن محفظة «جلف كابيتال» تضم مجموعة واسعة من الشركات التي تنمو سريعاً لا سيما مع ارتفاع أرباحها الصافية على أساس سنوي بنسبة 74% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

14 صفقة

وذكر الصلح أن «جلف كابيتال» على مدار الـ10 سنوات الماضية نفذت 14 صفقة سواء عن طريق الاستحواذ أو الشراكة جميعها في منطقة آسيا بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون، موضحاً أن الشركة تركز بشكل كبير على التوسع والنمو في آسيا مع توقع نمو الناتج المحلي الكلي للقارة الآسيوية بـ22 تريليون دولار بحلول 2050، بما يشكل 60% من الناتج المحلي الكلي العالمي.

وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 3 مرات بحلول 2050 في حين يتوقع نمو منطقة الآسيان بمعدل 3.7 مرات والهند بمعدل 5 مرات، موضحاً أن هذا النمو الكبير سيكون مقابل نمو أبطأ المتوقع للاقتصادات الأوروبية والأمريكية التي سينمو ناتجها المحلي 1.5 و1.8 على التوالي في الفترة نفسها.

فرص نمو

وذكر الصلح أنه بحسب دراسة للشركة حول النمو المستقبلي الكبير للاقتصادات الآسيوية، بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون، فإن آسيا تشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الكلي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية كما أن مسار نموها يفوق مسار نمو الغرب بقدر كبير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز