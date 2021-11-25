انطلاق «ديكوبيلد 2021» بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس الدورة الخامسة لمعرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021»، الحدث الأضخم بالدولة الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مركز دبي التجاري العالمي حتى 27 نوفمبر.

افتتح المعرض المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وإيمان عبد الله رئيس قسم التسويق والشراكة بالمؤسسة. ويشهد الحدث مشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه في 2017، حيث استقطب أكثر من 80 جهة من القطاعين الحكومي والخاص .

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المعرض بنسخته الخامسة يأتي في إطار تحقيق رسالتها ومستهدفاتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة، وصولاً إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد أخيراً ميزانية إسكانية تاريخية بـ 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في دبي.

ويستقبل المعرض زواره حتى السبت من 10:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً، والجمعة من 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً.

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