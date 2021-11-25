«دناتا» تدير عمليات مطار عبيد أماني كرومي بزنجبار

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، اتفاقية امتياز مع حكومة زنجبار وشركة الإمارات للتجزئة Emirates Leisure Retail وشركة SEGAP، المشروع المشترك بين شركة «إيجيس» المتخصصة في مجال البنية التحتية للمطارات والعمليات وشركة AIIM.

وستتولى دناتا، بموجب الشراكة، إدارة عمليات المبنى 3 الحديث بمطار عبيد أماني كرومي الدولي في زنجبار، في حين ستدعم شركة SEGAP القدرات الإدارية لهيئة مطارات زنجبار. وستتعاون شركة الإمارات للتجزئة مع الشركة البحرية والتجارية العالمية MMI بصفتها المسؤولة عن قسم الأطعمة والمشروبات والمنطقة الحرة والمنافذ التجارية في المبنى 3.

وستقدم دناتا خدماتها الشهيرة عالمياً في مجال المناولة الأرضية والركاب لعملاء شركات الطيران في مطار زنجبار، ما يضمن عمليات آمنة ودقيقة، من حيث أوقات الرحلات وتجربة للمسافرين، وتتوقع دناتا التعامل مع أكثر من 4000 رحلة سنوياً في المطار.

وستطلق دناتا خدمات الاستقبال والمساعدة والصالات، من خلال علامتها التجارية للضيافة في المطارات «مرحباً»، ما سيعزز تجربة الركاب ويضمن لهم إجراءات سلسة في المطار، بدءاً من إجراءات السفر ووصولاً إلى الصعود إلى الطائرة. ويمثل توسع دناتا في زنجبار استثماراً تزيد قيمته على 7 ملايين دولار وسيوفر نحو 400 فرصة عمل محلية مباشرة مع الشركة.

وتوفر دناتا، بالإضافة إلى الاستثمار الأخير، الذي يعد أول عملياتها في تنزانيا، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين والسفر في 36 دولة.

من جهته، الدكتور حسين علي مويني، رئيس زنجبار ورئيس المجلس الثوري: يشكل تدشين المبنى الجديد في مطار عبيد أمان كرومي الدولي خطة شاملة ضمن جهود حكومة زنجبار الثورية في أن تصبح جزيرة شهيرة للسياحة والتجارة الدولية. وتؤكد شراكة هيئة المطارات في زنجبار مع دناتا التزامنا بالتميز الدولي في توفير تجربة سلسة لجميع الزوار. ونحن نتطلع إلى توسيع حضورنا العالمي وتسهيل التجارة والاستثمار من خلال زيادة قدرتنا على خدمة عمليات الركاب والشحن.

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