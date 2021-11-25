مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يختتم دورته الخامسة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، فعاليات دورته الخامسة التي شهدت إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وخبراء التنمية من مختلف دول العالم.

واستضافت الدورة، التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «ملتقى النجوم»، 55 متحدثاً من قادة الأعمال والخبراء المحليين والدوليين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة المؤثرة على مستوى المنطقة والعالم، حيث قدّموا على مدى يومين نحو 60 فعالية تنوعت بين كلمات ملهمة وجلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل وتوقيع كتب لأدباء مؤثرين.

وركزت على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعلم المستمر وتطوير الذات، وسبل إحداث التأثير الهادف في المجتمعات وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة.

حضور

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يؤكد الحضور الكبير والإقبال اللافت على فعاليات المهرجان، من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع والشباب وطلبة الجامعات والخبراء في مختلف التخصصات، على عمق الوعي بأهمية الريادة كونها ثقافة لا تشمل الأعمال فحسب، بل تمتد للريادة بالفكر والسلوك والممارسات اليومية، وفي علاقاتنا الأسرية والاجتماعية».

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