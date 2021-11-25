مذكرة تفاهم بين غرفتي دبي وهامبورغ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة هامبورغ الألمانية، لتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، التي بدأت في 2007، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعات الأعمال في دبي وهامبورغ ودعم مصالح الأعضاء لدى الطرفين.

وقّع المذكرة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، والدكتور مالتي هاييني، مدير عام غرفة تجارة هامبورغ، وذلك على هامش النسخة الثانية عشرة من مؤتمر غرف التجارة العالمية.

وبموجب المذكرة، ستتعاون غرفتا دبي وهامبورغ لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بخدمات العضوية المتاحة للأعضاء، وترسيخ التعاون في الأسواق الخارجية حيث يوجد مكاتب تمثيلية للطرفين يمكن الاستفادة منها لخدمة المصالح الاستراتيجية للجانبين، بالإضافة إلى التنسيق المشترك فيما يتعلق بالمبادرات المستقبلية وتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية بين المنطقتين من خلال تنظيم لقاء سنوي بين الشركات التي تمثلها كل من غرفتي دبي وهامبورغ.

وقال حمد بوعميم: ندرك في غرفتي دبي وهامبورغ أهمية التعاون المشترك لدفع عجلة الابتكار في المنطقتين، وتقديم حلول فعالة لتعزيز الطاقة ومعالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة والتنقل. وتركز هذه الاتفاقية على الأهداف المشتركة للابتكار، مع التركيز القوي على الطاقة والتنقل والتقنيات الجديدة.

وأشار إلى أن دبي وهامبورغ متشابهتان بشكل ملحوظ من حيث البراعة اللوجستية والموقع الجغرافي المميز والتركيز القوي على كونهما مركزاً تجارياً، مؤكداً أن المذكرة خطوة مهمة لمواصلة تطوير أوجه التآزر والتشابه بين المنطقتين ومواءمة أجندة التجارة والاستثمار. وتتماشى مع رؤية واستراتيجية الغرفة في دعم أعضائها عبر تزويدهم بفرص استثنائية لتطوير العلاقات التجارية الخارجية مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم.

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