مطار دبي الأول عالمياً في السعة المقعدية المجدولة

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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سجل مطار دبي الدولي 3.07 ملايين مقعد مجدول في الرحلات الدولية خلال نوفمبر الجاري ليحافظ بذلك على المرتبة الأولى عالمياً بين باقي المطارات في السعة المقعدية المجدولة خلال الشهر بحسب بيانات مؤسسة «أو إي جي» المتخصصة في بيانات قطاع الطيران.

وازدادت السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الشهر الجاري 12.5% مقارنة مع أكتوبر الماضي وحل مطار لندن هيثرو في المرتبة الثانية بـ2.22 مليون مقعد يليه مطار أمستردام بـ2.2 مليون مقعد، فيما حل مطار باريس شارل ديغول رابعاً بـ2.06 مليون مقعد وجاء مطار فرانكفورت خامساً بـ2.03 مليون مقعد.

واستحوذت دبي على 5 من أكثر مسارات الرحلات الدولي ازدحاماً والتي تشمل رحلات تبدأ أو تنتهي في دبي من وإلى الرياض، ولندن هيثرو، وجدة، والبحرين، والقاهرة.

وخلال الأسبوع الذي بدأ 22 الجاري، ارتفعت السعة المقعدية المجدولة عبر طيران الإمارات إلى 850.1 ألف مقعد بنمو 1% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه فيما ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على متن الرحلات الدولية في الإمارات 2% خلال ذات الأسبوع بواقع 1.03 مليون مقعد مجدول مقارنة مع 1.02 مليون مقعد مجدول خلال الأسبوع الذي سبقه كما ارتفعت 103.3 % على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2020.

إلى ذلك أعادت مطارات دبي ظهر افتتاح «الكونكورس» A في موقع مبنى المسافرين 3، ضمن مطار دبي الدولي في خطوة مهمة نحو إعادة المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%.

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