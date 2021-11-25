1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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سجلت تصرفات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.3 مليار درهم، بواقع 361 مبايعة بقيمة 1.03 ملياراً منها 33 مبايعة للأراضي بـ332.29 مليوناً و328 مبايعة للشقق والفلل بـ695.16 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليوناً في الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بـ124 مليوناً في المنطقة ذاتها. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق بعدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 28 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليوناً بند الشبا الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بـ40 مليوناً في نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق بعدد مبايعات الشقق والفلل، فسجلت 58 مبايعة بـ69 مليوناً، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بـ71 مليوناً والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ24 مبايعة بقيمة 43 مليوناً. بينما سجلت الرهون 200.96 مليون درهم منها 8 رهون أراض بـ15.39 مليوناً و51 رهن فلل وشقق بـ185.58 مليوناً، أهمها في ند حصة بـ55 مليوناً، وآخر في الثنية الرابعة بـ38 مليوناً. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 100.79 مليوناً، أهمها في نخلة جميرا بـ70 مليوناً، وأخرى في اليلايس 2 بـ14 مليوناً.

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