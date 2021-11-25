الإمارات تخوض سباقاً عالمياً على المواهب

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت «نيويورك تايمز» أن الإمارات واحدة من الدول التي تحتل مقدمة سباق عالمي على المواهب، خاصة في قطاع التقنية في ضوء المتغيرات التي فرضتها الجائحة في نُظُم العمل وآليات تسييره وما جلبته من مفاهيم جديدة في هذا الشأن كالعمل عن بُعد.

وأكدت في تقرير أمس أن المنافسة تنصب بصفة أساسية على الموهوبين في مجال التقنية، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في هذه الدول الثرية، بما ينسجم مع القواعد الجديدة للأعمال التجارية في حقبة ما بعد الجائحة، موضحة أن الإمارات كانت رائدة بين الدول في مبادرات استقطاب الموهوبين في التقنية، من خلال عدة برامج أطلقتها العام الماضي بعد تفشي الجائحة لجلب موهوبين قادرين على العمل من بُعد، اُصطلح على تسميتهم بـ«المتنقلين الرقميين».

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