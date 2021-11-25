11 % ارتفاع حجوزات العطلات الشتوية الطويلة للبريطانيين إلى دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «طيران الإمارات» أن السياح البريطانيين يميلون إلى قضاء عطلات لفترات زمنية أطول خارج بلادهم خلال موسم العطلات الشتوية المقبل، الذي يتضمن عُطلة عيد الميلاد واحتفالات العام الميلادي الجديد، في ظل تخفيف القيود على السفر.

وقال ريتشارد جوسبري، نائب رئيس «طيران الإمارات» لشؤون المملكة المتحدة، في تصريحات نشرتها «بلومبرغ»، إن حجوزات البريطانيين لرحلات الطيران إلى دبي، لقضاء عطلات ذات فترات زمنية طويلة «من أسبوع إلى أسبوعين»، هذا العام، سجلت ارتفاعاً 11% مقارنة مع 2019، موضحاً أن حجوزات البريطانيين للرحلات من نفس فئة الفترات الزمنية إلى كافة وجهات العالم الأخرى قد ارتفعت 5 % هذا العام مقارنة مع 2019.

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