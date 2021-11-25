الأسهم تربح 800 مليون درهم وسط تباين المؤشرات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 800 مليون درهم في ختام جلسة أمس، وسط تباين أداء المؤشرات الرئيسية في الوقت الذي استحوذت 6 أسهم على نحو 66% من السيولة الإجمالية البالغة 2.5 مليار درهم، واستقطب سهما «سوق دبي المالي» و«العالمية القابضة» على ربع السيولة. وارتفع سوق دبي 0.39% إلى 3156.85 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والاتصالات والسلع، وانخفض سوق أبوظبي 0.1% ليغلق عند 8398.3 نقطة بضغط أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والصناعة .

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.7%، وزاد قطاع الاستثمار 2%. ونزل قطاع البنوك 0.2%، وتراجع قطاع النقل 1.18%. وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 270.8 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 152.67 مليونا و«إعمار العقارية» 130.45 مليوناً. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 9.64%. وكان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.91%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 38.8 مليونا.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.12%، ونزل قطاع الاستثمار 0.53%، وزاد قطاع العقار 1.4%، وصعد قطاع الاتصالات 0.06%، وارتفع قطاع الطاقة 0.4%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 342.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 309 ملايين، وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 6.07%، فيما كان «البحيرة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 220 مليونا.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.5 مليار درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي و820 مليوناً في دبي، وجرى تداول مليار سهم، موزعة بواقع 802.62 مليون في دبي، و220.7 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 20.23 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز