تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي و«الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة» لتأسيس حضور للرابطة بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقع سوق أبوظبي العالمي والرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة مذكرة تفاهم لتأسيس حضور للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي عن الشراكة الجديدة ضمن فعاليات فينتك أبوظبي 2021، وتأسس السوق كمركز مالي دولي بموجب مرسوم اتحادي في 2015 يعزز نمو القطاعين الاقتصادي والمالي من خلال توفير منصة عالمية للأعمال تدعم الابتكار، ويتضمن السوق أربع سلطات مستقلة، هي سلطة سوق أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي.

وتجمع الرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة الشركاء الاستراتيجيين من القطاع والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات والمنظمات الدولية والجهات التنظيمية والمجتمع المدني وهيئات وضع المعايير لدعم تقنيات البلوك تشين والسـجلات اللامـركزيـة ليتم تعميمها وتوسيع نطاقها عبر قطاعات متعددة في جميع أنحاء العالم. وتعزز الرابطة استخدام تقنية البلوك تشين من خلال تطوير أطر عمل عالمية حول المواضيع ذات الصلة بتقنية السـجلات اللامـركزيـة، بما في ذلك التمويل والتأثير الاجتماعي والمعايير والمزيد.

قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي اﻷول للاستراتيجية وتطوير اﻷعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع الرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة، حيث سنعمل سوياً على نشر المزيد من الوعي بالسياسات حول مواضيع البلوك تشين والأصول المشفرة في المنطقة. وقد رأينا عمل الرابطة مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، ونحن سعداء لإقامة علاقات مماثلة مع الهيئات التنظيمية الإقليمية.

وقال مارك تافيرنر، المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة: «تعد أبوظبي مركزاً للابتكار والتنمية المالية، وستكون هذه الشراكة مفيدة في تعزيز دورنا كمنظم عالمي لنظام بلوك تشين وإرساء علاقات جديدة مع الهيئات الحكومية».

وتهدف المذكرة إلى إقامة شراكة بين الرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة وسوق أبوظبي العالمي من خلال ترسيخ وجود الرابطة في المنطقة، حيث سيساعد سوق أبوظبي العالمي الرابطة بتعزيز علاقاتها مع الشركات والجهات التنظيمية والجهات ذات الشأن من القطاع الحكومي في الإمارات والمنطقة. هذا ومن المقرر أن يقام مؤتمر الرابطة الدولية لتطبيقات بلوك تشين الموثوقة (Convergence 2.0) في الإمارات في 2022.

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