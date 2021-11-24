«هب 71» و«سترايب» توقّعان شراكة لتعزيز سلاسة المدفوعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «هب 71» Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن شراكة جديدة مع «سترايب»، وهي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في مجال تطوير البنية التحتية الاقتصادية للإنترنت. وستتمكن شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال منصة مدفوعات Stripe من تبسيط المعاملات المالية، مما يتيح للمؤسسات تحصيل الإيرادات التي تموّل نمو أعمالها بسهولة وفعالية أكبر.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال مهرجان «فينتك» أبوظبي 2021 الذي تشارك فيه «هب 71» كشريك داعم. وستتيح للمؤسسين الوصول بسعر مخفض بنسبة 50% إلى Stripe Atlas، مجموعة أدوات الشركات الناشئة من Stripe التي تتيح لرواد الأعمال إطلاق شركات ناشئة جديدة من أي مكان من العالم خلال دقائق. وستحظى شركات Hub71 بأولوية الوصول إلى منتجات Stripe التجريبية الجديدة والمشاركة في فعاليات Stripe التي تسهّل التواصل على المؤسسين الباحثين عن حلول دفع مبتكرة.

وقالت جيدا عيتاني، مديرة العمليات في Hub71: تضمن الشراكة تلقّي مجتمع شركاتنا الناشئة مدفوعات آمنة من عملائها. وتضمّ Hub71 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أكثر من أي قطاع آخر، وبالتالي يعزز التعاون مع Stripe كشريك استراتيجي القيمة التي يمكننا تقديمها لمجتمعنا من خلال تزويده بمنصة عالمية لتسهيل توسّعه. ومنصة مدفوعات Stripe عالمية المستوى، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق والاستفادة من التكنولوجيا المالية المقدمة وشبكتها العالمية الواسعة لضمان تحقيق مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال كامل إمكانياتهم، والحصول على فرص جديدة لجني الإيرادات من أجل الارتقاء بمؤسساتهم.

وقال كونال شويترام، مسؤول الشراكات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Stripe: سعداء مثل Hub71 لمنح رواد الأعمال في الإمارات فرصة لتحقيق طموحاتهم وتنمية مؤسساتهم عبر الإنترنت. فمجموعتنا المتكاملة من منتجات الدفع تبسّط حركة الأموال عبر الحدود والبرامج مثل الإنترنت. ونتطلع إلى العمل مع Hub71 ومجتمعها من الشركات الناشئة المتميزة إلى إتاحة الوصول إلى البنية التحتية اللازمة لإطلاق الإمكانيات الهائلة للاقتصاد القائم على الإنترنت.

وقال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: هذه الشراكة المهمة التي ستدعم مجتمع الشركات الناشئة في الإمارات لتوسيع نطاق أعمالها من خلال خدمات مدفوعات ومنصةٍ تكنولوجية عالمية المستوى. وباعتباره مركزاً مالياً دولياً يحرص على تمكين المؤسسات، يواصل سوق أبوظبي العالمي العمل عن كثب مع شركائه لتعزيز جاذبية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي عالمي واقتصاد رقمي رائد. وسنستمر في توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والتي تعزز سبل التواصل والمدعمة بأطر العمل المناسبة لدعم وتقديم حلول مبتكرة لمؤسسات الخدمات المالية ومزوّدي خدمات التكنولوجيا والمستثمرين والشركات الناشئة لتحقيق طموحات نموّها. ويتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى دعم شركات التكنولوجيا الدولية مثل Stripe التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، وتوسيع حضورها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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