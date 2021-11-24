200 خبير تجزئة يبحثون في دبي أدوات إدارة التغيير للمستقبل

المصدر: دبي- البيان

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شهدت دبي اليوم الأربعاء انطلاق النسخة العاشرة من منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة للمندوبين، وأكد الخبراء والمشاركون ومسؤولو قطاع التجزئة في الإمارة أن توفير تجربة خدمة سلسة لإسعاد العملاء إدارة التغيير هي مفتاح البقاء في صناعة تبلغ قيمتها 20.3 تريليون دولار، وهما من العوامل الرئيسية، التي ستحدد نجاح تجار البيع بالتجزئة في السنوات القادمة، وأن تجارة التجزئة على وشك أن تمر بتغييرات يمكن أن تحجم الطفرة السابقة التي شهدتها، لم يعد العملاء راضين عن البضائع فقط؛ هم بحاجة إلى الخبرات.

وقال الخبراء: إنه «مع التغير السريع الذي شهدته بيئة البيع بالتجزئة، فإن السؤال المطروح على صناعة البيع بالتجزئة هو بشأن بقائها».

وناقش أعضاء المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار «الكشف عن تجربة البيع بالتجزئة في الغد»، خطة لمستقبل البيع بالتجزئة، واستكشاف الاتجاهات في التجارة الإلكترونية ومراكز التسوق والبيانات والتقنيات الناشئة.

وناقش المشاركون أيضاً تقريراً صادراً عن شركة الاستشارات العالمية أوليفر وايمان وجاء فيه: لم تعد هناك حاجة إلى المتاجر المادية لتخزين المنتجات؛ لكنهم يلعبون أدواراً جديدة مهمة، ولم تعد الشركات الناشئة للبيع بالتجزئة بحاجة إلى أن تكون مجرد متجر جديد؛ فهي يمكن أن تصبح برنامجاً يسهل طرقاً جديدة للتسوق –عالمياً.

وكشف التقرير أن التنبؤات بمدى سرعة نمو وتغلغل التجارة الإلكترونية على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة، قد تباينت على نطاق واسع.

سيستمر نمو التسوق عبر الإنترنت، في حين أن هناك الكثير من الأشياء المجهولة لإجراء تنبؤات ذات مغزى بشأن الظاهرة، يعتقد معدو تقرير البحث أنه من المجدي بناء فهم للعوامل الأساسية للنمو المستمر للتجارة الإلكترونية.

بحلول عام 2025، ستتوسع التجارة الإلكترونية بمقدار 1.4 تريليون دولار أمريكي إضافية، وستشكل نصف النمو في قطاع التجزئة العالمي، وفقاً لشركة أبحاث الأسواق العالمية يورومونيتور إنترناشيونال تجاوزت قيمة صناعة التجزئة العالمية 20.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، على الرغم من مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حوار حيوي

وشهدت النسخة العاشرة من منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة حوار حيوي بمن فيهم خالد سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاشنمال، منى القرق مديرة التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، كيشان باليجا - جيكاي سبورتس، أحمد رجب من مجموعة بركة للتجزئة، تابان فيديا من مجموعة بي جيه بي الاستثمارية (بابا جونز)، بيلار دي ميغيل فييرا- كي بي ام جي لوور جلف ليمتد، نسرين شقير – يوكس نت أ بورتر وكابيل سيثي- تتشارك مجموعة التسويق الخليجية في مناقشة مهمة في اجتماع الرئيس التنفيذي، في اجتماع مجلس الإدارة، الذي يتحدث حول السنوات الخمس اللاحقة: إعادة كتابة قواعد البيع بالتجزئة.

وقال خالد سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاشنمال، لقد تزايدت سرعة التطوير ويجد معظم تجار التجزئة صعوبة في مواكبة التغييرات.

وقالت منى القرق، مديرة التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق: تفتقر صناعة البيع بالتجزئة في هذا الجزء من العالم إلى خدمة العملاء الممتازة، ومن الضروري تعيين الأشخاص المناسبين حتى يحصل العملاء على تجربة خدمة سلسة. في هذه الحالة، إدارة العلاقة بين البرمجيات والعملاء ليست جيدة بما فيه الكفاية، فالأشخاص الذين يعملون على البرمجيات والنظام مهمون، ونحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الأمر بجدية.

وأضافت القرق: نحن- كبار المسؤولين التنفيذيين بحاجة إلى المشاركة في عملية التوظيف - للحصول على المواهب المناسبة- لأننا نعرف ما نريده من أعضاء فريقنا. لا ينبغي ترك عملية التوظيف لمديري الموارد البشرية فقط، الأمر يحتاج إلى مشاركة مباشرة منا.

وقال تابان فيديا، المدير التنفيذي لمجموعة مجموعة بي جيه بي الاستثمارية (بابا جونز)، بالنسبة لي أحد الجوانب الرئيسية لعملنا هو عودة العملاء، حيث أخبر أعضاء فريقي بالتركيز على عودة العميل مرة أخرة للاستفادة من خدماتها، ثم الاهتمام بعائد الاستثمار.

في المطاعم وصناعة الأغذية والمشروبات، كان ما يهم سابقاً هو مذاق الطعام الرائع- والذي لا يزال كذلك. ومع ذلك، تواجدت الآن الكثير من العوامل، التي تعتبر أساسية لنجاح الصناعة، بما في ذلك الموقع والمرافق ومستوى الخدمة وتجربة العملاء. لم يعد تناول الطعام في الخارج مقتصراً فقط على الحصول على طعام جيد، ولكن التجربة الشاملة وأجواء المطعم ورضاء العميل عن الخدمة أمر بالغ الأهمية- بحيث يعود نفس العميل ويخبر الآخرين بتجربته.

«سيكون مستقبل صناعتنا جيداً، ولكن يجب أن نكون سريعي الحركة، حيث سيعتمد النجاح على قدرتنا على التغيير ومواكبة الزمن ومتغيرات العصر وتلبية احتياجات العملاء. فإدارة التغيير أمر بالغ الأهمية لنا جميعاً».

توقعات العملاء

وفي ترحيبها بالمندوبين، قالت جوستينا إيتزنجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ايمدجز جروب ميدل ايست، المنظمة لمنتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة وجوائز ريتيل مي: «لقد تغيرت اتجاهات البيع بالتجزئة العالمية في عام منذ أن اجتمعنا في النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة. الأمور تتغير بسرعة كبيرة. نناقش الآن نوع الروبوتات التي يجب استخدامها في مستودعاتنا، من بين اتجاهات أخرى».

وأضافت إيتزنجر: «لقد كان منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة دليلاً حياً على التغييرات التي شهدتها هذه الصناعة المهمة على مدى السنوات العشر الماضية، ويسعدنا أن نرى الكثير من الوجوه المألوفة التي تبنت التغييرات وظلت جزءاً من رحلتنا».

وأضافت: كان تجار التجزئة يتحدثون عن التحولات والتطور التي حدثت في صناعة البيع بالتجزئة لفترة من الوقت، لكن الوباء سرّع كل جهودهم وبذلوا جهوداً مضاعفة لتلبية توقعات العملاء والحفاظ على استمرار أعمالهم.

وفي خضم كل هذه التغييرات، ظهرت نماذج أعمال جديدة، وتدفقات إيرادات متنوعة، وعمليات متعددة القنوات عالية التقنية- وكل ذلك في سبيل تحقيق الهدف المتمثل في منح العملاء تجارب استثنائية وإثارة إعجابهم في كل خطوة بهذا الطريق. ومن المفاهيم الجديدة افتتاح منافذ بيع داخل محلات علامات تجارية أخرى بدون كاشير في الأسواق المركزية؛ تحولت المتاجر إلى مدارج لعارضات الأزياء، ومن ثم تتضاعف الخدمات لتصبح منطقة لعب للأطفال؛ تجارب الواقع المعزز لمرايا غرف القياس الرقمية، والروبوتات الموجودة في الواجهة الأمامية، تحيي العملاء والروبوتات المستخدمة في المستودعات، وقد شهدنا حدوث ذلك وأكثر في المنطقة.

قصص وآراء

وكانت جلسة (القصص والآراء والتعلم والنتائج) رئيسية أخرى، وشهدها رؤساء أكبر شركات البيع بالتجزئة بما في ذلك سيما فيد، رئيسة مجموعة أباريل، رضا بيج، الرئيس التنفيذي لشركة سبلاش، مايكل شلهوب، الرئيس - الاستراتيجية، النمو، الابتكار والاستثمار وتوحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات ويشاركون رحلاتهم وقصصهم الملهمة في مجال البيع بالتجزئة في مناقشة

حول ثورة البيع بالتجزئة الجديدة، والتي تشهد مدراء تقنية المعلومات وكبير مسؤولي البيانات لتكتلات البيع بالتجزئة الكبرى يناقشون تنفيذ البيع بالتجزئة متعدد القنوات، وخلق تجارب المستقبل وضمان نموذج تسليم التجزئة المتكامل، حيث يتم الاتصال بالإنترنت والخدمات اللوجستية والبيانات غير المتصلة بالإنترنت وتتقارب لتعزيز تجربة العملاء.

عقارات التجزئة

وقاد مارك طومسون، رئيس الجلسة، المحادثة مع بيوش كومار تشوهان، كبير مسؤولي المعلومات في مجموعة اللولو الدولية، ودانييل جوميز، رئيس التطوير في المالكي وفيليب سميث، رئيس قسم العمليات في كيه أو جي وساندر ميرتينز، أدين جلسة نقاشية حول عقارات التجزئة- بناء مركز تسوق المستقبل يُديره فيل ماك آرثر، وشارك فيها أفيجيت ياداف، والرئيس التنفيذي لشركة تمدين مولز، جيروم جورج فيفيان، والرئيس القطري لأزاديا، أمينة فليفلل، رئيس قسم العقارات في الحكير للأزياء، وفهد كاظم ورئيس قسم العقارات في كي بي إم جي.

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة بدعم من زيبرا تكنولوجيز وادين والتافانت ودبي اوتلت مول وبورد انترناشونال ودلما مول ودفيو ديجيتال وإثراء دبي وليبفلكس وسيون ليتنس.

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