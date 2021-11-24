«تاليسما» تبرم شراكة مع بنك أبوظبي التجاري لتفعيل روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «تاليسما كوربوريشن»، وهي مزوّد لحلول تجربة العملاء، إبرام شراكةٍ مع بنك أبوظبي التجاري، لتفعيل روبوتات الدردشة الآلية «تشات بوت»، في تطبيق «واتساب»، والاستفادة القصوى من القنوات الرقمية، لتحقيق النمو وتعزيز الكفاءة.

ويقدّم بنك أبوظبي التجاري، مجموعة من الخدمات عبر تطبيق «واتساب»، لعملائه الحاليين والمحتملين، لمساعدتهم على فهم عروضه ومنتجاته. وبموجب هذه الشراكة، يوفّر المصرف تجربة مميّزة لعملائه، من خلال تزويدهم بحل لمساعد افتراضي (روبوت دردشة آلية «تشات بوت»)، على تطبيق «واتساب».

وتهدف خدمات المساعد الافتراضي، المتاحة على تطبيق «واتساب»، على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، إلى تقديم حلول في الوقت الفعلي للعملاء، باللغتين الإنجليزية والعربية، تكون فيها الرسائل محمية وآمنة، بموجب خاصية التشفير المتكامل بين الطرفين. وبفضل التجربة التي توفّرها روبوتات الدردشة الآلية لشركة «تاليسما»، سيتمكن المصرف من فهم المتطلبات الخاصة لكل عميل، استناداً إلى تحليلات للمحادثات السابقة، لتوفير توصيات مخصصة، وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين للمصرف.

وقال راج مروثيونجايابا، المدير الإداري لشركة «تاليسما كوربوريشن»: يُتوقّع أن يشهد الطلب على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، نمواً مطرداً خلال الأعوام القليلة المقبلة. وفي ظلّ الضغوط التي يمارسها العملاء على الشركات لحل مشكلاتهم في الوقت الفعلي، يتحتّم على الشركات دمج حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وعليه، يُعدّ هذا العرض، مبادرة أساسية في جهودنا المستمرة لتقديم منصة فريدة لأتمتة تجارب العملاء، وتمكين العلامات التجارية من تلبية توقعات عملائها في بيئة سريعة التغيّر، والحفاظ على ريادتها في هذا القطاع. وستعمل «تاليسما» على تفعيل أنظمة روبوتات الدردشة الآلية، القائمة على الذكاء الاصطناعي، في قنوات أخرى، تشمل الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي التجاري، وحسابه على تطبيق «فيسبوك مسنجر» والجوال، لجميع العملاء، في المستقبل القريب.

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