كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يفتح أبوابه للزوار غداً

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وجهة المأكولات والمشروبات الشاطئية الموسمية، لافتتاح أبوابها غداً على شاطئ جميرا خلف صن سيت مول. وتعد هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة جزءاً من احتفالات دبي باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات. وتفتح فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات أبوابها من الساعة 1 ظهراً وحتى 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 1 ظهراً حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل أيام الجمعة، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 11 ليلاً أيام السبت.

وتحتوي فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات على عدة مناطق مختلفة تسلط الضوء على احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين.

مجلس مسرح اتصالات

ويعد مجلس مسرح اتصالات أحد الأماكن الرئيسية ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، حيث يستضيف مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه المباشر بما في ذلك عروض العيالة والحربية التقليدية والعروض الموسيقية والفنية. وتشمل العروض المقدمة على مجلس مسرح اتصالات عرض مو التركي، (وهو متحدث عام بارز في دولة الإمارات)، بالإضافة إلى موكب المدينة وعروض الرقص والموسيقى العربية التقليدية وورشة عمل يوغا الأمهات والأطفال مع ساندي زانيلا.

جايم بستان

وتعد منطقة جايم بستان إحدى الإضافات الجديدة إلى فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021. وتضم مجموعة من الألعاب المهارية المتنوعة مثل محطة الرماية وركوب الثيران وألعاب وايب آوت. ويمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب مع الفوز بجوائز كبرى وصنع الكثير من الذكريات الرائعة.

يلا فان زون

وجرى تصميم منطقة يلا فان زون ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021 لتكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى. وتعد هذه المنطقة الوجهة المثالية للأطفال، حيث تقدم الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال مثل القفز بالحبال وسيارات التصادم الكهربائية وألعاب المطاطيات وقلعة مدهش للقفز وألعاب الترامبولين والمسار الانزلاقي ومحطة الفنون والحرف اليدوية.

بازار المأكولات

وتسمى هذه المنطقة أيضاً «فود بلازا». وتعرف بتقديم مأكولات رائعة. وتضم منطقة بازار المأكولات هذا العام منطقة للشواء وأخرى للعصائر. وستبهر الخيارات الموجودة في هذه المنطقة زوار فعالية كانتين الشاطئ من اتصالات وتشجعهم على إعادة الزيارة مرةً أخرى.

مشاوي هت

وهو منطقة مخصصة للمشاوي بجوار الشاطئ ضمن بازار المأكولات، ويضم محطة مخصصة للشواء بالفحم. وسيتلذذ الزوار بالكثير من المشاوي الرائعة التي تعكس نكهة المطبخ العربي الأصيل.

منطقة البقالة

ويطلق على هذه المنطقة أيضاً اسم «منطقة الدكان»، وهي النسخة العربية من منطقة مأكولات الشوارع. وستضم هذه المنطقة عدداً من المفاهيم الجديدة، بالإضافة إلى متاجر المأكولات المفضلة من الفعاليات السابقة من دبي ومختلف مناطق دولة الإمارات. وتعد هذه المنطقة الوجهة المثالية لمحبي الطعام من الأصدقاء والعائلات الذين يمكنهم الاستمتاع بوجبات شهية أثناء مشاهدة أطفالهم وهم يلهون على شاطئ البحر.

سناك سوق

وتشمل منطقة سوق الوجبات الخفيفة عدداً من أكشاك المأكولات الساخنة والباردة على المساحة الخاصة بها للمرة الأولى ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات. وتستعد الأكشاك المصممة خصيصاً بشكل فريد لخلق أجواء مميزة تحاكي تجربة مأكولات الشوارع.

ركن الحلاوة

وركن الحلاوة مكان خاص ضمن سوق الوجبات الخفيفة مصمم خصيصاً لعشاق الحلويات.

وإلى جانب المأكولات الشهية التي تقدمها فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021، يمكن لزوار الفعالية الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الرائعة الأخرى.

موكب المدينة

تقود شخصيتا مدهش ودانة المحببتان لدى الأطفال موكب المدينة خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021. ويمكن للزوار الاستمتاع بالكثير من الأنشطة الرائعة ولقاء شخصياتهم المفضلة قبل بدء مغامرتهم التالية على الشاطئ.

سي زد إن بوراك – اللعبة

دخل بوراك أوزدمير، الطاهي التركي الشهير والمعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم «سي زد إن بوراك»، عالم ألعاب الهواتف المتحركة. ومن المقرر إطلاق مشروعه الجديد «سي زد إن بوراك» وهي لعبة إلكترونية، خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وذلك بالشراكة مع شركة بوص باني غيمز.

سبلاش آند داش من أولا لاب

تعد فعالية سبلاش آند داش التي يقدمها «أولا لاب» إحدى أبرز الفعاليات ضمن منطقة سوق الوجبات الخفيفة، إلى جانب تجارب تناول الطعام والعديد من المنتجات التقليدية التي تقدمها هذه المنطقة. ويمكن للزوار الحصول على عطرهم الخاص والمميز احتفاءً بالتقاليد الإماراتية خلال اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني

احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، يُقام عرض مذهل للألعاب النارية يوم 2 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً.

الدكّان

يعد الدكان الوجهة المناسبة لمحبي التسوق خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات 2021. ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من منتجات العناية بالبشرة من قبل صن كيس، والصلصات اللذيذة من تالاز تيبل، والفيتامينات الطبيعية من قبل شركة رايت التي بدأت من دولة الإمارات، والنظارات الشمسية المستدامة من بيور كونسبت، والملابس عالية الجودة مثل العبايات والكيمونو وملابس البحر وغيرها من ميرفاز كلوزيت، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وتقام فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات خلال اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات بالتعاون مع شركاء الملكية الفكرية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبراغ وعام الخمسين. وتعد اتصالات الشريك المقدم لهذه الفعالية فيما تعتبر بلدية دبي الشريك الداعم لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز