نيكاي تحتفل باليوبيل الذهبي للإمارات باستكشاف فرص النمو

المصدر: دبي- البيان

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تدعم مجموعة نيكاي، احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بمزيد من الابتكارات، بهدف استكشاف فرص النمو الجديدة في الدولة، والاستمرار على زخم النمو الاقتصاد.

وقال باراس شدادبوري رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: «لطالما كان سوق دولة الإمارات المعيار الحقيقي لقطاع الأجهزة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وظل مكان الاختبار المفضل للعلامات التجارية الدولية، من حيث إطلاق المنتجات الجديدة، والمبادرات التسويقية التي تستهدف هذه المنطقة».

وأضاف شدادبوري: كان قطاع الإلكترونيات، هو الأقل تضرراً بالوباء، بفضل الإجراءات المرنة التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد في جميع المناطق. وقد ساعد هذا القطاع، على الابتكار واستكشاف فرص نمو جديدة، أثناء فترة الوباء، ما يمهد الطريق للتطور السريع لأعمال التجارة الإلكترونية، خلال هذه الفترة. هناك ضغط مستمر عبر العلامات التجارية الرائدة، لتسريع أدائها، بالنظر إلى الاتجاه السائد خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت انتعاشاً تدريجياً في قطاعي العقارات والسياحة، إلى مستوياتهما المعتادة. وفقاً لتوقعات الخبراء التجاريين، نعتقد أيضاً أن قطاع الأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات الاستهلاكية، سينهي العام بنمو مزدوج الرقم. بصرف النظر عما سبق، يصادف أن عام 2021، هو عام «إكسبو 2020»، وأيضاً اليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم المعرض فرصة كبيرة للغاية، من حيث الوصول إلى أحدث الابتكارات والتجارب والمنتجات من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وأكد شدادبوري، على أنه لا يوجد أفضل من لحظة الاحتفال باليوبيل الذهبي، لنتقدم بالشكر والعرفان، للقيادة الممتازة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لقيامها باستمرار، برفع المستوى، وجعل دولة الإمارات، الرائدة في جميع المجالات في المنطقة. سواء كان ذلك في مجالات التطعيم، أو البنية التحتية، أو السياحة، أو الانتعاش الاقتصادي، أو الرفاهية العامة، فقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، على العديد من الدول المتقدمة، من حيث المرونة، في مواجهة التحديات والتغلب عليها.

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