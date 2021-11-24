دبي التجاري يحصد لقب «بطل انتماء الموظفين» ضمن جوائز «لينكدإن» للمواهب

المصدر: دبي - البيان

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توج بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلقب «بطل انتماء الموظفين» للقطاع الخاص، وذلك ضمن جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تسلم الجائزة الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، في حفل أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في دبي.

وتُمنح هذه الجائزة للشركات التي تظهر كفاءة عالية في إدارة المواهب وخلق بيئة عمل متميزة وبناء علامة تجارية ناجحة، إضافة إلى الارتقاء بعملية التدريب والتطوير والمحافظة على الكفاءات. كما أنها تكرم المؤسسات التي تظهر قدرة عالية على التكيف والابتكار والإبداع في إدارة المواهب.

تعليقاً على استلام الجائزة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نحن فخورون بالحصول على هذا التكريم المتميز، والذي يعكس مدى التزامنا تجاه موظفينا. ويعد موظفو بنك دبي التجاري موظفين مرتبطين بالبنك وظيفياً، حيث إنهم يفخرون بكونهم يعملون في بنك دبي التجاري ومتحمسين لتقديم تجربة مصرفية سلسة لعملائنا.

وأضاف: يعكس هذا التكريم من «لينكدإن» العمل الجاد والجهود المتفانية التي بذلتها الإدارة العليا والمديرون المباشرون وفريق الموارد البشرية وجميع الموظفين لإنشاء بيئة تفاعلية. أود أن أشكر جميع موظفي بنك دبي التجاري على جعل البنك مكاناً رائعاً للعمل.

وقد تنافس البنك مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية الرائدة، حيث مُنح هذه الجائزة منهجية دقيقة تقوم عليها لجنة محكمين وخبراء دوليين في مجال إدارة المواهب، تشمل تحليلاً لبيانات المشاركين واختبار كفاءتهم وقدرتهم من الاستفادة المثلى من الحلول المقدمة من «Linkedin» وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في منظماتهم عبر بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النمو والتطوير المستمر وإشراك الموظفين والاستفادة المثلى من التغذية الراجعة المستمرة.

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