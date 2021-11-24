«الشارقة لريادة الأعمال» يختتم دورته الخامسة بـ 60 فعالية

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، فعاليات دورته الخامسة التي شهدت إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وخبراء التنمية من مختلف دول العالم.

واستضافت هذه الدورة، التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «ملتقى النجوم»، 55 متحدثاً من قادة الأعمال والخبراء المحليين والدوليين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة المؤثرة على مستوى المنطقة والعالم، حيث قدّموا على مدى يومين نحو 60 فعالية تنوعت بين كلمات ملهمة وجلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل وتوقيع كتب لأدباء مؤثرين.

وركزت الدورة الخامسة من المهرجان على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والتعلم المستمر وتطوير الذات، وسبل إحداث التأثير الهادف في المجتمعات وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة. كما استهدف المهرجان تحفيز أصحاب الشركات الناشئة على التفكير المبتكر وتغيير الصورة التقليدية للانطلاق نحو ريادة الأعمال، وسبل تحقيق التطلعات والمشاريع قيد الدراسة، من خلال مشاركة نخبة من رواد الأعمال المؤثرين المحليين والعالميين وجهات نظرهم وتجاربهم الملهمة مع الجمهور.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): يؤكد الحضور الكبير والإقبال اللافت على فعاليات المهرجان، من قبل رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع والشباب وطلبة الجامعات والخبراء في مختلف التخصصات، على عمق الوعي بأهمية الريادة كونها ثقافة لا تشمل الأعمال فحسب، بل تمتد للريادة بالفكر والسلوك والممارسات اليومية، وفي علاقاتنا الأسرية والاجتماعية؛ نحن اليوم بأمس الحاجة لثقافة الريادة لمواكبة المتغيرات المتسارعة على مختلف الصعد الحياتية للحفاظ على بوصلة جهودنا التي توجهنا دوماً نحو تحقيق المصالح التنموية المشتركة.

وأضافت: في تعاملنا مع رواد الأعمال، نؤمن بمبدأ التراكم والبناء التدريجي لمنظومة الريادة محلياً وإقليمياً، ومن هنا تأتي أهمية الاستمرار في تنظيم الفعاليات التي تبحث ثقافة الريادة لمواكبة مستجداتها بمشاركة خبراء يمثلون ثقافات وجنسيات مختلفة، ونأمل أن تكون الدورة الخامسة من المهرجان قد تركت بصماتها وآثارها الإيجابية التي سنبني عليها فعالياتنا وبرامجنا المقبلة. وباسمي وباسم مركز (شراع)، أشكر جميع الذين ساهموا في نجاح المهرجان، وبشكل خاص شركاءنا، وفريق عمل (شراع) الذي عمل بجهد وإبداع ليكون الحدث بهذا المستوى الرائع الذي شهدناه.

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