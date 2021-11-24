60 % من تعيينات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات خلال النصف الأول 2021 من المواطنين

المصدر: دبي- البيان

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كشف تقرير «الطريق نحو القمة 2021»، الصادر عن شركة «هايدرك آند ستراغلز»، المتخصصة في توظيف الإدارات التنفيذية، وتقييم المهارات القيادية، وكفاءة وفعالية فرق الأعمال على مستوى العالم، أن الشركات قد عينت عدداً قياسياً من الرؤساء التنفيذيين خلال النصف الأول من عام 2021، بهدف تعويض التباطؤ الكبير الذي شهدته وتيرة التعيينات في المناصب التنفيذية العليا، خلال النصف الثاني من عام 2020.

وقال آلان دنيو رئيس قسم الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجلس الإدارة لدى شركة «هايدرك آند ستراغلز»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أظهرت نتائج تقرير هذا العام، أن الاتجاهات العامة في الإمارات، تواكب المعايير العالمية في معظم المجالات. وبلغت نسبة تعيينات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، خلال النصف الأول من المواطنين، ما يقارب 60 %، ونسبة التعيينات الخاصة بالرؤساء التنفيذيين غير المواطنين، بحدود 40 %، مقارنة بنسبة 24 % على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2021، شهد عدداً قياسياً من تعيينات الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم، في معدل هو الأعلى منذ عام 2018. ويحمل نحو 42 % من الرؤساء التنفيذيين الجدد، يحملون درجات علمية عليا، 16 % منهم يتمتعون بخبرات دولية واسعة، و23 % لديهم خبرة تقل عن العام الواحد في مجال العمل كرئيس تنفيذي. وتشكل النساء نسبة 5 % من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات، لتتساوى تقريباً مع النسبة العالمية التي تبلغ 6 %.

وقدّم التقرير السنوي الخاص بتعيينات الرؤساء التنفيذيين، تحليلاً معمقاً للملفات الشخصية لـ 1095 من الرؤساء التنفيذيين العاملين لدى نخبة من الشركات المدرجة في 24 سوقاً مالياً، اعتباراً من 5 يوليو 2021. وشملت بيانات التقرير، شركات من الإمارات، أستراليا، ونيوزيلندا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والصين، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وإيرلندا، وإيطاليا، والمكسيك، وهولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأظهرت الملفات الشخصية للرؤساء التنفيذيين في الإمارات لعام 2021، أنّ متوسط سن تعيين الرؤساء التنفيذيين هو 49 سنة، وأن 42 % تم تعيينهم قبل سن 45 عاماً، متوسط مدة الخدمة هو 5.9 سنوات. وأكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين (35 %)، الذين يتمتعون بخبرة سابقة في الإدارة التنفيذية، والذين تم تعيينهم في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2021، جاؤوا من منصب رئيس تنفيذي سابق. كذلك، فإن 56 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، تم تعيينهم داخلياً خلال عام 2021، مقارنة مع 65 % من التعيينات الداخلية للرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم.

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