«لابيتا دبي باركس آند ريزورتس» يستعد للاحتفال ببهجة الأعياد

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد فندق لابيتا المنتجع العائلي لاحتفالات موسم الأعياد من جديد، ودعا عملاءه لعيش أكثر أوقات العام بهجة وجمالاً مع احتفالين رائعين في منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، حيث يعد الفندق الحائز جائزة أفضل «فندق بوتيك في دبي» من قبل جوائز بيوت «بيتك من اختيارك 2021» المكان الأنسب لموسم الأعياد، حيث تنتظر الضيوف تجربة لا تنسى مع عشاء شهي لأمسية عيد الميلاد، ووجبة برانش حافلة بالأطباق اللذيذة في مطعم كاليا، إلى عشاء أنيق لسهرة رأس السنة مستوحى من جزر المحيط الهادي.

ودعاهم أيضاً إلى الاستعداد لاستقبال احتفالات يوم الميلاد مع بوفيه فاخرة لعشاء سهرة عيد الميلاد مع مطعم كاليا – المطعم الأنيق، الذي يقدم الوجبات على مدار اليوم في منتجع لابيتا. تذوقوا تشكيلة واسعة من الأطباق الشهيّة تتماشى مع الاحتفالات، بينما تستمعون إلى أغاني الميلاد المبهجة. هناك أيضاً جلسة تزيين بيت مصنوع من كعك خبز الزنجبيل ليستمتع الأطفال بها.

ويعد فندق لابيتا المنتجع العائلي الوحيد في الإمارات المستوحى من أجواء جزر المحيط الهادي، والواقع ضمن دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الترفيهية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

يضم الفندق 504 غرف بما فيها 60 جناحاً فندقياً وثلاث فيلات، وثلاثة مطاعم ومقاه، وبركتي سباحة على شكل بحيرة مع نهر متهادٍ، وسبا، ونادٍ صحي، بالإضافة إلى نادٍ للأطفال، مشكلاً الوجهة المثالية لصنع أروع الذكريات مع العائلة.

صُمم كل تفصيل في لابيتا مطبوعاً بسحر بولينيزيا وممزوجاً بحفاوة الضيافة في الجزر الاستوائية، آخذاً الضيوف في رحلة إلى تلك المناطق ما إن يخطوا عتبة الفندق، بدءاً من الأسقف المصنوعة من القش ووصولاً إلى أخرى مكسوة بالخيزران والأثاث المصمم على الطراز الشعبي للقبائل، كل تفصيل في لابيتا هو أصيل ومميز.

كما يوفر الفندق مركزاً للمؤتمرات مع قاعة احتفالات بمساحة 710 أمتار مربعة، فضلاً عن ست قاعات اجتماعات ومرافق لفعاليات للشركات التي تبحث عن التميّز.

ويعد لابيتا جزءاً من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وهي مجموعة فنادق فردية مستقلة اختارتها ماريوت لتميزها في تقديم تجارب سفر فريدة من نوعها، تترك أروع الذكريات لدى الضيوف. وقد اُستوحي اسم الفندق من حياة سكان بلدان المحيط الهادي القدماء المحفوفة بالترحال إلى أن استقروا في الجزر، والتي عُرفت باسم حركة لابيتا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز