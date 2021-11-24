القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 تبحث التطورات العالمية للمياه والمدن الذكية والمناخ والبيئة

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، المنصة المرموقة التي تركز على الطاقة والاستدامة، وتقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ثلاث فعاليات تتمحور حول التنمية المستدامة ومخصصة لأصحاب المشاريع والهيئات الحكومية والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.

ويضم معرض ومنتدى المياه ومنتدى المدن الذكية ومنتدى البيئة والمناخ مجموعة من المتحدثين الرواد في الصناعة ومزودي التكنولوجيا والابتكار الدوليين وعارضين على مستوى عالمي، كما سيتبادل المشاركون الرؤى مع أقوى المستثمرين في الشرق الأوسط والمستفيدين من الحكومة والشركات وأصحاب المشاريع والمبتكرين ومزودي التكنولوجيا.

توفر هذه الفعاليات الثلاث منصة مثالية لأصحاب الأعمال، للتواصل والقيام بالأعمال بشكل شخصي، وبالتالي دفع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمام.

وستقام القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، التي تنظمها آر إكس الشرق الأوسط، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022، وذلك في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022.

وسيضم معرض المياه عارضين عالميين مثل شركة أكيونا وأندريتز وجينلو للمياه ويوتيكو، الذين سيعرضون أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم في تحلية المياه وشبكات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والإدارة الذكية للمياه، كما سيستضيف منتدى المياه متحدثين رئيسيين في الصناعة من بينهم رامي غندور، المدير العام لشركة ماتيتو للمرافق، وكورادو سوماريفا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة SWPC، وبروس سميث، مدير التنبؤ والتخطيط في شركة الإمارات للمياه والكهرباء، وعبدالعزيز العبيدلي مدير إدارة الأصول الإماراتية بشركة طاقة، والمهندس عصام الملا مدير دائرة المياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وفاطمة الشايجي نائب رئيس قسم المياه والحرارة بشركة طاقة.

يعد معرض المياه ذا أهمية كبيرة للشرق الأوسط، حيث إن الدول العربية موطن لستة في المئة من إمدادات المياه المتجددة، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، وقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلاث محطات إضافية لتحلية مياه البحر من أجل رفع مستوى الأمن المائي، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2023، بقدرة استيعابية تصل إلى 420 مليون جالون إمبراطوري يومياً.

وسيساعد منتدى المدن الذكية في دفع الجيل القادم من التنمية الحضرية ورواد الصناعة، ومنهم المهندس يوسف العلي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسيسلط منتدى المناخ والبيئة الضوء على أحدث التطورات في المرونة المناخية وحماية البيئة مع شخصيات بارزة في الصناعة.

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