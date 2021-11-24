«ستاليونز الإمارات» تستحوذ على 70% من «دبليو إف سي» القابضة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات «إيه إس جي»، الشركة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصّة بنسبة 70% في «دبليو إف سي» القابضة، الشركة العاملة في قطاع الخدمات المدعومة بحلول التكنولوجيا وتحليلات البيانات والمتخصصة في مجالي الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية والقوى العاملة.

وتقوم «دبليو إف سي» القابضة، عبر محفظة شركاتها التي تضم كلاً من «ووركفورس كونكشن» و«مركز الأعمال المتكامل» و«كوربوريت سوليوشنز كونسلتانتس» و«ملتي سيرف للطباعة ومتابعة المعاملات»، بتزويد العملاء بحلول متكاملة من الخدمات المساندة عبر العديد من القطاعات والمجالات المختلفة. وتنضوي صفقة الاستحواذ على هذه الشركة تحت مظلّة الجهود التي تبذلها مجموعة «ستاليونز الإمارات» من أجل تنويع استثماراتها في مجالات جديدة وبما يتماشى مع أعمالها الرئيسية في مجالات الهندسة والبناء والتطوير وإدارة العقارات والخدمات، كذلك للاستفادة من زخم الطلب المتزايد على تعهيد خدمات القوى العاملة في دولة الإمارات.

وقال مطر الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه إس جي» ستاليونز الإمارات: إنجاز هذه الصفقة خطوة أساسية سننطلق من بعدها نحو آفاق أوسع من النمو بموازاة تحسين مستويات كفاءتنا في إدارة عمليات القوى العاملة ومراقبتها نيابةً عن عملائنا الكرام. وعقب استحواذنا على حصّة بنسبة 70% في شركة دبليو إف سي، فإننا على ثقة كبيرة بأننا نمضي على المسار الصحيح وفقاً لخطة نمو الشركة، كما سندعم تطوير قدراتها الحالية في مجالات التوظيف الدائم وحلول الأعمال المُدارة والعمليات العابرة للحدود وخدمات التوظيف بنظام التعاقد وغير ذلك من الحلول المتطوّرة في إدارة فرق العمل.

وحققت شركة «دبليو إف سي» القابضة خلال 2020 نمواً كبيراً في إيراداتها بلغ 405 ملايين درهم ارتفاعاً من 90 مليون درهم خلال 2019، بزيادة نسبتها 350%، وهو ما انعكس في زيادة صافي الأرباح بنسبة 150% إلى 15 مليون درهم، مقارنةً بـ6 ملايين درهم خلال 2019. وترتكز مصادر إيرادات الشركة الرئيسية عبر أعمالها المتخصصة في 10 قطاعات بارزة، وهي العقارات والتجزئة والفضاء والأنظمة الدفاعية والخدمات الحكومية والتعليم والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، وخدمات الضيافة، والأغذية والمشروبات.

وتأسست مجموعة «إيه إس جي» في 2008، وحققت نمواً كبيراً وأصبحت شركة متخصصة في بناء وتطوير وإدارة المشاريع العقارية، فضلاً عن كونها مزوداً للخدمات. وتمتلك الشركة، التي تباشر أنشطتها في 20 سوقاً، محفظة أصول بقيمة 555 مليون درهم بنهاية الربع الثاني 2021، كما يعمل لديها فريق عمل يضم 3000 موظف.

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