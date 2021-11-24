31 ديسمبر آخر موعد للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الضريبية لتساوي 30 % من غير المدفوع

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الاستفادة من تسهيلات آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية الضريبية لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، قبل تاريخ 28 يونيو 2021، محددة بسقفٍ زمني.

وشددت على أن المُسجَّل للضريبة المؤهل للاستفادة من هذه التسهيلات، عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، على الموقع الإلكتروني للهيئة، بحدٍ أقصى بتاريخ 31 ديسمبر 2021، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أنه بعد 31 ديسمبر المقبل، لن يتمكن المُسجَّل الذي فُرضت عليه غرامات إدارية ضريبية قبل 28 يونيو الماضي، من التمتع بميزة إعادة التحديد، وسيكون مطالباً بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه، بدلاً من 30 % فقط.

ودعت المُسجَّلين المؤهلين - ممن فُرضت عليهم غرامات ضريبية قبل 28 يونيو- إلى الإسراع بالقيام بإجراءات إعادة تحديد هذه الغرامات، بحيث يتم سداد 30 % فقط من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، المعدل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من 28 يونيو الماضي.

3 شروط

وحدد القرار الجديد، 3 شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو 2021، على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، مشيرة إلى أن الشرط الأول، يتمثّل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت عليه، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، قبل تاريخ 28 يونيو 2021، ولم يتم سدادها بالكامل، والشرط الثاني، أن يكون المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، أي لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، أما الشرط الثالث، فيتمثّل في سداد 30 % من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع، غير المُسدَّدة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021. وعند استيفاء المُسَجَّل لهذه الشروط، ستعيد الهيئة تحديد الغرامات الإدارية، لتساوي 30 % من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة في 2022.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تشجيع المسجلين للاستفادة من التسهيلات التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بمساندة قطاعات الأعمال، وتطبيق النظام الضريبي بإجراءات مرنة، تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي، من خلال بيئة تشريعية ضريبية، تشجع على الامتثال الذاتي، وتواكب المتغيرات باستمرارية إصدار القرارات، وفقاً للمتطلبات المرحلية.

وأضاف: أصدرت الهيئة توضيحين مفصلين حول القرار الجديد، يمكن الاطلاع عليهما من خلال خدمة «التوضيحات العامة»، المقدمة عبر الموقع الإلكتروني https://www.tax.gov.ae/ar، حيث تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي. وعند القيام بالإجراءات الخاصة بالتسهيلات الجديدة، يمكن للمُسجَّلين استخدام خاصية اختيار نوع تسوية المدفوعات، عند القيام بسداد المستحقات المترتبة عليهم، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز