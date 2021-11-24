دبي فستيفال سيتي تستضيف أول سباق دونات 3 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي فستيفال سيتي لاستضافة أول سباق دونات من نوعه من تنظيم RaceME وبرعاية شركة الدونات الأمريكية العالمية كريسبي كريم، وسيقام السباق في الساعة 8:30 من صباح الجمعة 3 ديسمبر، حيث سيحظى المشاركون بقطعة دونات لذيذة مع 1 كم يقطعونه.

إلى كل عشاق حلوى الدونات في دبي.. لحظة من فضلكم! استعدوا لخوض ألذ تحدٍّ لِهذا العام مع أول سباق دونات من نوعه في دبي فستيفال سيتي، من تنظيم RaceME وبرعاية شركة الدونات الأمريكية العالمية كريسبي كريم. سيقام السباق في الساعة 8:30 من صباح الجمعة 3 ديسمبر، حيث سيحظى المشاركون بقطعة دونات لذيذة مع 1 كم يقطعونه.

ودعت دبي فستيفال سيتي الجميع من كافة الفئات العمرية والقدرات للجري أو المشي أو التخطي أو حتى الهرولة في تحدي الدونات الفريد هذا. سيقام السباق على امتداد خور دبي وأفق المدينة الشاسع، حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة على طول ممشى دبي فستيفال سيتي وصولاً إلى المركز التجاري، حيث نقطة الختام.

في البدء، سوفَ يتوافد المتسابقون وَعائلاتهم على سجيّتهم مشياً أو جرياً لِمسافة 1 كم باتجاه أول محطة دونات للتلذذ بقطعة دونات كاملة، وعندما يفرغون من تناولها، سَتكون بانتظارهم عند كل مسافة 1 كم محطة أخرى يلتقطون منها قطعة دونات جديدة مذيّلة بِسوارٍ يلبسونه في معاصمهم للدلالة على عدد قطع الدونات المتناوَلة خلال السباق، وهكذا دواليك حتى وصولهم نحوَ نقطة التجمع النهائية.

قبيل بلوغ نقطة النهاية بقليل، سوف يكون أمام المتسابقين إما اختيار إنهاء السباق أو التوجه نحوَ محطة الدونات التالية. عند تحركهم من محطة الدونات الثانية، فإنه بإمكان المشاركين قطع المسيرة، ولكن ليسَ لإنهاء السباق لا! بل لِسلوك طريق مختصر يساعدهم على الوصول بشكلٍ أسرع!

ولكن من قال إن السباق ينتهي هنا؟ إذ إنه بإمكان المتسابقين الاستمرار في التنافس والعدو نحو محطات الدونات الموزعة عند كل مسافة 1 كيلومتر إلى حين وصولهم إلى نقطة النهاية أو إكمال المسير لمسافة 10 كيلومترات مع 10 قطع دونات يملؤون بها معدتهم.

سيكون هناك فائز إجمالي عن كل فئة: من كيلومتر إلى 10 كيلومترات. تُرى! من النشيط الذي سوف يلتهم عشر قطع من حلوى الدونات بِسرعة قياسية؟

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