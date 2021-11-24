«ذا مول» التجاري يستضيف مركز «أرثوكيور» في جميرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد «ذا مول» التجاري في جميرا افتتاح مركز أرثوكيور للطب الرياضي بحضور الدكتور مروان الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، والدكتور سعيد آل ثاني، والدكتور علي البلوشي، وديباك باترا، والدكتورنافين سينغ، وأقيم المركز بالتحالف والشراكة مع الدكتور نافين سينغ، وهو مواطن سويسري ورياضي محترف وأخصائي إعادة تأهيل رياضي مرموق لديه العديد من المشاريع الناجحة، وبالاشتراك مع ديباك باترا، وهو رجل أعمال ومستثمر بارز في دبي، يسعى مركز أرثوكيور إلى ترسيخ مكانته كمركز طبي أول رائد في مجال خدمات تقويم العظام في دولة الإمارات معتمداً على أحدث المعدات والتجهيزات وبرنامج صحي رائع وفريد يعيد المريض إلى وضعه المثالي خلال 12 يوماً بدون جراحة، وهو من تصميم أخصائيين، وقام الدكتور نافين بإعداده إعداداً ناجحاً، ويجري تنفيذه بنجاح في مناطق أخرى من العالم، وبشراكته مع كوكبة من ألمع الجراحين والعقول في الإمارات، يسعى مركز أرثوكيور للطب الرياضي إلى زرع الأمل وتقديم حلول متكاملة لاحتياجات علاج وتقويم العظام من خلال توفيرها للعلاج الطبي والفيزيائي وخدمات المشافي.

وأولى أولوياتنا وأهمها توفير إجراءات تقييم علاج شاملة، بحيث نوفر العناية والاهتمام بجميع احتياجاتك بالشكل الصحيح، وبحيث نساعدك على العودة إلى المنزل وأنت تشعر كأنك استبدلت بنسخة جديدة منك. ونحن في أرثوكيور، نتجنب إلى أبعد حد ممكن تقنيات الجراحة البضعية الكبيرة، وغالباً ما نحدد المشاكل التي لديك ببساطة عن طريق لمس النقاط الرئيسية في جسمك، بحيث يمكنك الاطمئنان إلى ضمان الحفاظ على خصوصيتك ومساحتك الشخصية. وتتنوع الخدمات التي نقدمها من خدمات استبدال الركبة والورك المطلوبة بكثرة إلى عمليات الجراحة الروبوتية المعقدة وتقنيات معالجة الكاحل واليد والمعصم والكتف والمرفق والكسور، والإصابات الرياضية الشائعة البسيطة باستخدام طريقتنا الفريدة في «التشخيص باللمس».

وقال الدكتور سعيد آل ثاني: «يتمتع أطباؤنا في مركز أرثوكيور الطبي بمستوى عال من التدريب والخبرة في التعامل مع جميع الأجزاء المتحركة في جسم الإنسان. وبفضل ما يمتلكه من أحدث التقنيات والمرافق الطبية الحديثة، يتبوأ مركز أرثوكيور موقع الصدارة في ميدان علاجات العظام، مقدماً طيفاً شاملاً ومتكاملاً من الخدمات - من التشخيص والعلاج إلى الجراحة وإعادة التأهيل التي تعيد المريض إلى حياته الطبيعية تماماً».

وقال الدكتور نافين سينغ، الشريك التجاري لأرثوكيور في برنامج إعادة التأهيل: «إن الرؤية التي ينطلق منها مركز أرثوكيور للطب الرياضي لا تقتصر على تقديم الحلول والعمليات الجراحية المتعلقة بتقويم العظام، بل تشمل فهم جوهر المشكلة وفهم احتياجات المريض ومتطلباته وتصميم النظام والبرنامج الأنسب لإعادة التأهيل الكامل له في أقل وقت ممكن».

مروان الملا وسعيد آل ثاني وعلي البلوشي وديباك باترا ونافين سينغ خلال افتتاح المركز في «ذا مول» التجاري في جميرا | البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز