ميركاتو يحتفل باليوم الوطني الخمسين بفعاليات مشوقة

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد ميركاتو للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على طريقته الخاصة إذ يكتسي بحلة من الأضواء التي تعكس ألوان علم البلاد ويستضيف مجموعة مشوقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تجسد روح الاتحاد وتلقي الضوء على الإنجازات المهمة التي حققتها الإمارات، خلال خمسة عقود مضت وتبشر بالمزيد من النجاحات التي ستحققها مستقبلاً.

ويدعو المركز الزوار لمشاركته فعالياته بدءاً من 1 ديسمبر ولغاية 3 ديسمبر، حيث عرض التماثيل الحية التي تجسد مفاهيم النقلة النوعية للثقافة الإماراتية من العصور القديمة إلى العصر الحديث، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية المبهجة والجوالة التي تجوب أروقة ميركاتو ورقصات الفلاش موب وورش عمل الأطفال الإبداعية والرسم على الوجوه ومشاركته أجمل اللحظات التي لا تنسى والاستمتاع بروح الاتحاد.

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