أوركارد البريطانية تحصل على أحدث شهادة «ايزو» خلال كورونا

المصدر: دبي ـ البيان

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حازت حضانة أوركارد البريطانية على ثقة أخرى في نهجها النوعي للتعليم قبل المدرسي، وهي أكبر سلسلة حضانات في الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت أول سلسلة حضانات في الشرق الأوسط تحصل على أحدث شهادة ISO في فترة الكورونا.

كما فازت الحضانة بجائزة «أفضل سلسلة حضانات في دبي» من بيوت في 2021، وتُعد شهادة ISO، التي تركز على تلبية توقعات العملاء ورضاهم، والتعامل مع القضايا البيئية وأنظمة الصحة المهنية والإدارة في المنظمة، بمثابة معزز كبير للروح المعنوية في الوقت الذي يتطلب المزيد من تدابير السلامة أكثر من أي وقت مضى.

وكرمت جوائز بيوتك، اختيارك - التي تم تحديدها بأصوات يختارها المستهلكون - روح المدينة من خلال تكريم مختلف القطاعات لجودتها.

وقالت الدكتورة فاندانا غاندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس سلسلة حضانة أوركارد البريطانية تعليقاً على الجوائز: «نحن الحضانة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على الاعتراف من قبل ISO في ثلاث فئات: الجودة والبيئة والصحة والسلامة، وهو إنجاز عظيم ويمنحنا بالتأكيد الثقة والتحفيز للبقاء في الطليعة باستمرار. تعزز هذه الجوائز إيماننا بأن الجودة تتحدث عن نفسها.

لقد كان العامان الماضيان أو نحو ذلك يمثلان تحدياً للجميع، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور، ولكن البنية التحتية السليمة لحضانة أوركارد البريطانية، والقوى العاملة القوية والدعم القوي من جميع الجهات، مكنتنا من تقديم نفس الجودة التي اعتاد عليها أطفالنا ويتوقعونها منا. على الرغم من الكورونا. إن حقيقة فوزنا بأصوات الناس أثناء التنافس ضد بعض دور الحضانة الجديرة بالملاحظة تظهر الثقة التي تم وضعها في BON.

ووجهت الشكر إلى حكومة الإمارات على دعمهم القيم، وشكر ISO على ثقتهم بنا، وبيوت على إطلاق مثل هذا المشروع المشجع الذي سيدفع الصناعات لأداء أفضل ما لديهم.

وأضافت الدكتورة فاندانا غاندي:»نواصل الالتزام بوعد BON برفع معايير التعليم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة"، حيث تحتل الصحة والسلامة أهمية قصوى في BON. تأخذ الحضانة صحة الأطفال والموظفين على محمل الجد وتجعلها نقطة لضمان اتباع جميع إرشادات وبروتوكولات الكورونا وغير الكورونا بأقصى قدر من الإخلاص.

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