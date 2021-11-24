2000 مشارك من 72 دولة بـ«أسبوع غاز البترول المسال» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس «مطارات دبي»، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تتهيأ مجموعة اينوك، لاستضافة «أسبوع غاز البترول المسال»، وذلك مع «غاز الإمارات»، عضو مجموعة اينوك حيث من المتوقع حضور نخبة متميزة من خبراء القطاع في الحدث الهجين الذي تنظمه «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» للمرة الأولى على الإطلاق الشهر القادم في دبي.

وتقام فعاليات الحدث تحت شعار «طاقة من أجل الغد» بين يومي 5 و9 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويتوقع له استقطاب أكثر من 2,000 مشارك من 90 شركة في 72 دولة.

وتأسست «الجمعية العالمية لغاز البترول المسال» في عام 1987، وحصلت على «صفة استشارية خاصة» لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1989، باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة لقطاع غاز البترول المسال العالمي وتُغطّي سلسلة القيمة للقطاع. وتنظّم الجمعية «أسبوع غاز البترول المسال» سنوياً في مواقع مختلفة بمشاركة العديد من الرؤساء التنفيذيين لكُبرى شركات غاز البترول المسال، إلى جانب الوزراء وكبار ممثلي القطاع.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: يوفّر «أسبوع غاز البترول المسال» منصّة عالمية رائدة للنقاشات والحوارات البنّاءة حول الاستهلاك العالمي وعمليات الإنتاج والاستثمار في قطاع غاز البترول المسال. ولطالما تصدّرت اينوك مسيرة اختبار واستخدام أحدث التقنيات البديلة لتعزيز المعايير الخضراء والمستدامة في إمارة دبي. ونحن على ثقة أن المناقشات المُعمّقة التي سيشهدها الحدث ستسهم في دعم مسيرة تطوّر القطاع وتحوّله، إضافة إلى تحفيز وتيرة تبني مبادرات التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمعات متوافقة بشكل أكبر مع البيئة.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه الأسبوع في نسخته الافتراضية 2020، تنعقد فعاليات نسخة 2021 وفق أسلوب يجمع بين الحضور الشخصي والندوات الإلكترونية، ليوفر بذلك فرصة قيّمة للمشاركة والتفاعل لمجموعة أكبر من المعنيين في قطاع غاز البترول المسال من مختلف أنحاء العالم.

وتقدمت مجموعة اينوك وشركة «غاز الإمارات» بعرض استضافة «أسبوع غاز البترول المسال» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الدورة الثلاثين من «المنتدى العالمي لغاز البترول المسال» في توقيت يتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، وبالتالي تمكين المشاركين من زيارة هذا الحدث العالمي. وبهدف مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة، تستعرض شركة «غاز الإمارات» مجموعة من منتجاتها المبتكرة والصديقة للبيئة مثل «غاز دافع الإيرسول»، وغاز قطع المعادن، وغاز «برو باور» وغاز «آر 290».

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