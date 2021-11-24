تنظيم معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة» للترويج لمنتجات وخدمات شركاء الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة إطلاق مبادرة جديدة لدعم شركاء الأعمال تحت عنوان معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة». وسيقام المعرض في المقر الرئيسي للمنطقة الحرة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام من 28 لغاية 30 نوفمبر الحالي. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة مجانية تتيح لشركاء الأعمال عرض وترويج وطرح منتجاتهم وخدماتهم، والمشاركة في الجلسات الحوارية، والتواصل مع الشركاء المحتملين.

وسيقوم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، بافتتاح المعرض. وسيشهد الحدث سلسلة من الفعاليات والأنشطة، تتضمن إطلاق منتجات جديدة، وسيشكل منصة لإبرام مذكرات تفاهم وتعاون بين شركاء الأعمال لدى المنطقة الحرة ومؤسسات أخرى للأعمال.

وسيتضمن اليوم الأول من المعرض نقاشات تفاعلية على مدى أيامه الثلاثة، تتمحور حول مواضيع متعددة تشمل تاريخ القهوة الإثيوبية، وعوامل نجاح الشركات ضمن قطاع التغذية والمشروبات، وتأثير جائحة (كوفيد19) على الأسواق العقارية.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تأتي هذه الخطوة استمراراً لمبادراتنا الرامية لتعزيز نمو شركاء الأعمال عبر توفير منصة لترويج وتسويق منتجاتهم وتوسيع نطاق شراكاتهم. ويندرج معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة» في إطار التزامنا بدعم أعضاء مجتمع الأعمال في تحقيق استراتيجياتهم التوسعية، متيحاً للشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها إمكانية إبراز منتجاتها وخدماتها. ونؤمن بأن هذه المبادرة ستسهم بترسيخ مكانة المنطقة الحرة كوجهة جاذبة للأعمال والمستثمرين.

وأضاف: نتوجه بالشكر لشركاء الأعمال على ثقتهم المستمرة التي يجسدها تزايد أعداد الشركات المسجلة لدى المنطقة الحرة. ويُعزى هذا النجاح لعوامل عدة، من أبرزها تعاون شركائنا وحرصهم على المشاركة في فعالياتنا. كما نود أن نعرب عن تقديرنا لأعضاء فريق عملنا الذين يواصلون عملهم بتفانٍ لدعم رؤية منطقة عجمان الحرة.

ويأتي المعرض ترجمةً للأهداف الاستراتيجية لرؤية منطقة عجمان الحرة في مواصلة الإسهام بفاعلية بتعزيز مكانة عجمان والدولة كمراكز اقتصادية حيوية ووجهات رائدة للأعمال والاستثمارات والأنشطة التجارية.

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