«ريكاب» يحتفل بعامه الأول بجمع 85 طناً من المواد لإعادة التدوير وانضمام 10,000 مستخدم إلى المنصة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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يحتفل «ريكاب» RECAPP، أول تطبيق مجاني يوفر خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في الإمارات، بعامه الأول منذ أن أطلقته شركة فوليا الشرق الأوسط، الشركة العالمية لإدارة الموارد مع حلول متطورة لإدارة المياه والنفايات والطاقة.

ومنذ إطلاقه في نوفمبر 2020، نجح RECAPP في بناء مجتمع من 10,000 مستخدم مسجل وجمع 85 طناً مترياً من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك القوارير البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة والعلب المعدنية. وبلغ معدل وزن المواد القابلة لإعادة التدوير التي تم جمعها يومياً من خلال التطبيق ما يناهز 500 كيلوغرام بمعدل 130 عملية جمع للنفايات في اليوم.

وقال جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP لدى فيوليا الشرق الأوسط: فخورون بالإنجازات التي حققناها من خلال تطبيق RECAPP الذي سمح لسكان العاصمة أبوظبي بتبني أسلوب حياة أكثر استدامة من خلال منحهم وسيلة سهلة ومريحة لإعادة التدوير. ونظراً إلى أنه تطبيق تم تصميمه وإطلاقه في الإمارات، يهدف التطبيق إلى دعم المجتمعات المحلية في سعيها إلى المشاركة في اقتصاد دائري، ونتطلع قدماً إلى التوسع وتقديم خدماتنا في دبي لموصلة بناء مجتمع حريص على إعادة التدوير.

وتصادف الذكرى السنوية الأولى مع اختتام تعاون تجريبي شاركت فيه مجموعة من الشركات مثل «أغذية»، و«بروج»، و«كوكا- كولا»، و«نستله»، و«بيبسيكو»، و«يونيليفر»، والتي وحدت جهودها مع RECAPP لتشجيع المجتمع على إعادة تدوير العبوات والأغلفة بعد الاستهلاك. والشركاء في القطاع الذين دعموا التطبيق يشكلون جزءاً من ائتلاف أكبر من المؤسسات ضمن «مجموعة الائتلاف» مشروع التعاون والابتكار في مجال الاقتصاد الدائري للبلاستيك، والذي يعمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويمكن استخدام التطبيق حالياً في أبوظبي وسيصبح مُتاحاً لسكان إمارة دبي قريباً. ويعد التطبيق وسيلة سهلة ومجانية لجدولة مواعيد عمليات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير ويقدم برنامج مكافآت كمحفز لتشجيع السكان على إعادة التدوير. وإلى جانب «كارفور» و«أغذية» و«مياه العين»، يسر RECAPP أن يرحب بشريكين جديدين ينضمان إلى كتالوج قسائم الهدايا الرقمي. وبات بإمكان مستخدمي RECAPP استبدال نقاطهم اليوم بهدايا من Upfill، أول علامة لمستحضرات التجميل الصلبة الخالية من الماء في الإمارات، وDe L’Arta، وهي علامة مستدامة للعناية بالبشرة مدعومة من وحدة الابتكار التكنولوجي، أول مركز لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة بالمنطقة تابع لمدينة مصدر.

ويبذل RECAPP جهداً كبيراً للمساعدة في بناء نظام بيئي محلي قادر على دعم اقتصاد دائري. وفي هذا الإطار، ضم RECAPP جهوده إلى مجموعة «سيفتكس» لتزويد الأخيرة بحزمة من البلاستيك المصنوع من مادة البولي إيثيلين تيريفثالات والتي تم تحصيلها من عمليات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير والتي ستستخدمها «سيفتكس» لإنتاج نوع من الألياف التي يمكن استخدامها في الوسائد والمساند ولوازم الأسرة.

وتدعم جهود RECAPP شركة فيوليا الشرق الأوسط ومجموعة فيوليا على إطار أوسع في مساعيهما إلى دفع التحول البيئي لمعالجة أهم القضايا البيئية التي يواجهها عالمنا اليوم. وتعمل المجموعة إلى جانب الجهات المعنية في القطاع للحفاظ على الموارد البيئية وإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، وذلك من خلال مجموعة الخدمات التي نقدمها بما في ذلك إعادة تدوير البلاستيك، فلقد قامت فيوليا بإعادة تدوير 391,000 طن متري من البلاستيك عام 2020 وهي تسعى إلى الوصول إلى 610,000 طن متري بحلول 2023.

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