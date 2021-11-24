«الشارقة الإسلامي» يوقع اتفاقية تعاون مع «عجمان للصرف الصحي» لتسهيل دفع رسوم الخدمات

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرم مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية تعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، أخيراً، بهدف تسهيل دفع رسوم الخدمات من خلال المصرف، عبر كل القنوات الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمصرف الشارقة الإسلامي، نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، وإلياس صفير مدير عام عجمان للصرف الصحي، بحضور وليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بالمصرف، ورشيد قدادية مدير مركز خدمة العملاء في شركة عجمان للصرف الصحي، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص المصرف على توسيع شراكاته مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة من خدمات دفع متنوعة من خلال قنواته المصرفية المتطورة، وتقديم خدمات دفع سهلة وسريعة وآمنة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وقال نبيل أبو علوان: نعمل على تطوير خدماتنا وتوسيعها لتشمل المزيد من المزايا التي تمكن الأفراد والمؤسسات والشركات من الاستفادة من إمكانيات المصرف المتطورة وقنواته الملائمة للجميع، وأشار إلى أن التعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، سيسهم في تعزيز شراكات مصرف الشارقة الإسلامي مع المؤسسات التي تخدم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتطلع إلى مزيد من الابتكار، بما يدعم مسيرة التنمية في الدولة التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وقال إلياس صفير: يسعدنا التعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي لتمكين عملائنا من سداد فواتير الصرف الصحي الشهرية بسهولة في الوقت المحدد باستخدام منصات وقنوات المصرف، وتعكس اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها هدفنا الرئيس في خدمة العملاء وتعزيز تجربتهم من خلال تقديم خيارات دفع مبسطة وفعالة وآمنة عبر قاعدة عملاء رقمية عالية الجودة.

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