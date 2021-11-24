«المال كابيتال ريت» يستحوذ على أول أصوله التعليمية العام الجاري من مجموعة الشعلة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، استحواذه على اثنتين من مدارس الشعلة الخاصة بعجمان عبر صفقة بيع وإعادة تأجير قيمتها 300 مليون درهم. وبموجب الصفقة تم إعادة تأجير المدرستين إلى المشغل لفترة طويلة الأمد على أساس عقد إيجار صافي ثلاثي للإدارة والتشغيل.

وتتمتع المدرستان اللتان تم الاستحواذ عليهما، والتابعتان لمجموعة الشعلة التعليمية، بحجم متماثل مع مساحة 300.000 قدم مربع ومساحة مبنية 495.800 قدم مربع. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين فيهما حالياً 3.350 طالباً وطالبة، مع قدرة استيعابية قصوى تبلغ 4.300 طالب. وقام «المال كابيتال» بتنظيم الصفقة بالتعاون مع التميمي ومشاركوه (المستشار القانوني) وCBRE (المثمن العقاري).

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: تندرج هذه الصفقة في إطار هدفنا الاستثماري المتمثل في الاستحواذ على الأصول العقارية المدرة للدخل مع التركيز على قطاعي التعليم والرعاية الصحية والصناعة. ويمثل هذا الاستحواذ الصفقة الأولى لنا هذا العام، وهي خطوة إيجابية للغاية لناحية توجيه مواردنا تماشياً مع هدف الصندوق. وتم تصميم هيكلية ونموذج تشغيل «المال كابيتال ريت» لتوفير دخل ثابت وتعزيز رأس المال على المدى الطويل وتنويع المنافع لأصحاب المصلحة. ومع اجتذاب قطاع التعليم إقبالاً واسعاً ضمن مشهد الاستثمار، ستثمر عمليات الاستحواذ هذه عن تحقيق تدفقات نقدية تتيح التسييل التدريجي للاستثمار عبر توزيعات الأرباح المستمرة.

وقال عبد الله عمران، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشعلة التعليمية: «ستبذل مجموعة الشعلة قصارى جهدها لاغتنام الفرص السانحة في القطاع، وستواصل اتباع استراتيجية تركز على النمو بغية تحسين وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بسوية الطلاب ومعدلاتهم. ونثق بأن «المال كابيتال ريت» مدعوماً بسجل «المال كابيتال» الحافل بالاستثمارات المتنوعة ومتعددة المجالات إلى جانب فريقه الإداري الخبير والمتمرس، سيساهم في تحقيق عوائد جيدة للطرفين.

وصرح إبراهيم بركة، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمدارس الشعلة: ستبقى المدارس تدار من قبل الإدارات الحالية وعلى الأسس والمنطلقات نفسها التي أوصلتها إلى مصاف المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة. وتشغّل مجموعة الشعلة التعليمية، التي تأسست في 1983، اليوم 5 مدارس (3 في الشارقة و2 في عجمان) مع إجمالي عدد طلاب نحو 10.700 طالب وطالبة، وإجمالي قدرة استيعاب يقارب 13.250 طالباً وطالبة.

و«المال كابيتال ريت» صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق مدرج في سوق دبي المالي وتديره شركة «المال كابيتال ش.م.خ»، التي تأسست في عام 2005، وهي شركة للاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار.

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