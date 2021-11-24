«الشارقة لريادة الأعمال» يشهد سلسلة من ورش العمل الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي انعقد على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة من ورش العمل التحفيزية التي هدفت إلى إلهام رواد الأعمال ومساعدتهم على شق طريقهم العملية نحو النجاح والتميز، ونظم الورش «منصة مايند فالي» العالمية المتخصصة في توفير المحتوى والتدريب لأصحاب الأفكار المبدعة والمشاريع الناشئة، وقدمها نخبة من الخبراء وأصحاب التجارب والمتخصصين في العلوم السلوكية والذهنية.

وقدم رونان أوليفيرا، مؤلف كتاب «هولو بودي» والشريك المؤسس لـ «10× فيتنس» الورشة الأولى بعنوان «مقدمة عن ريادة الأعمال الشاملة»، بينما قدم الورشة الثانية التي حملت عنوان «عقلية رائد الأعمال»، فيشن لاقياني، رائد الأعمال والمؤلف والرئيس التنفيذي لمنصة «مايندفالي»، واستضافت الورشة الثالثة «إعادة برمجة العقل الباطن»، ريجان هيلير، رائدة أعمال وناشطة في مجال الأعمال الخيرية، وقاد فيشن لاقياني الورشة الرابعة التي حملت عنوان «تغيير الصورة النمطية».

وشهدت منصة «مايندفالي» في اليوم الثاني والختامي من المهرجان 6 ورش عمل، استهلها رونان أوليفيرا، مؤلف وأحد مؤسسي 10X Fitness، الذي قدم ورشتين، عرض خلالها استراتيجية ناجحة لدمج العقل والجسد والروح لدفع عجلة الإبداع والابتكار لدى رواد الأعمال، وحملت الورشة عنوان «روتين المحارب السلمي» بينما تحدث خلال الورشة الثانية التي جاءت بعنوان «بيولوجيا الأداء العالي»، حول أهمية الحفاظ على الجسدية لضمان أداء عالٍ في العمل على الصعيد الذهني.

وقدمت إيني سيلفو، رئيس مجتمع التواصل في «مايندفالي»، ورشة بعنوان «أهمية قوة المجتمع لبناء رأس المال»، أكدت خلالها أهمية العلاقات في إنجاح الأعمال وتحقيق الأهداف الشخصية، فيما قدم المؤلف ورجل الأعمال جيمي نارين، ورشة بعنوان «تواصل بكاريزما وثقة ومصداقية»، تناول فيها موضوع بناء الثقة بالنفس، والابتعاد عن مقارنة الذات بالآخرين.

واختتمت ورش العمل بورشة بعنوان «كسر الخوف»، قدمتها زان بون، المدربة والمتحدثة الدولية، وورشة بعنوان «تعزيز المستوى»، قدمها الرئيس التنفيذي لمنصة «مايندفالي» فيشن لاقياني.

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