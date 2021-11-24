292.4 ملياراً تجارة الإمارات مع دول الإسكوا في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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وصلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول الإسكوا إلى 292 ملياراً و368 مليون درهم بوزن للبضائع 70.981 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفق إحداث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول الإسكوا خلال العام الماضي شكلت نحو 22.7% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم والبالغة 1.28 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2021، وذلك رغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية العام المنصرم، بسبب جائحة «كوفيد 19».

وبحسب البيانات، استحوذت 6 دول فقط على نحو 80% أو ما يعادل 233.4 مليار درهم من تجارة الإمارات مع دول الإسكوا، وتصدرها السعودية بنحو 91.5 مليار درهم (8.8 ملايين طن) .

وتوزعت تجارة الإمارات مع دول الإسكوا العام المنصرم إلى واردات بقيمة 65.8 مليار درهم (25.4 مليون طن)، وصادرات بقيمة 81.7 مليار درهم (34.6 مليون طن) بفائض قدره 15.9 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى 144.8 مليار درهم (10.9 ملايين طن).

دول الكوميسا

في سياق آخر، وصلت تجارة الإمارات مع دول الكوميسا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لنحو 77 ملياراً 119 مليون درهم بوزن 7.02 ملايين طن، موزعة بواقع واردات بنحو 38.9 مليار درهم (2.17 مليون طن)، وصادرات بقيمة 14.6 مليار درهم (3.3 ملايين طن)، وإعادة تصدير بنحو 23.5 مليار درهم (1.53 مليون طن).

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