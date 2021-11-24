مكتوم بن محمد: شراكاتنا مع البنوك العالمية أساس نمو اقتصادنا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح أمس بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك «أوف أمريكا»، في مركز دبي المالي العالمي.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع المصرفي الإماراتي للبنوك العالمية، وحرص المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستفادة من البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت دولة الإمارات في التحول إلى مركز جذب رئيسي للمستثمرين والبنوك والمحافظ الاستثمارية النشطة في سوق رأس المال العالمي، والباحثين عن فرص استثمارية مجدية في سوق مستقرة، وقطاع مصرفي قوي وموثوق.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»: «التقيت بالسيد بيرنارد مينساه رئيس الأعمال الدولية في بنك أوف أمريكا وتحدثنا عن الفرص الاستثمارية التي توفرها أسواق المال والقطاع المصرفي في الإمارات للبنوك العالمية والنمو الاقتصادي الذي نشهده في الفترة الحالية. شراكاتنا مع البنوك العالمية أساس لنمو اقتصادنا وتحقيق أهدافنا المقبلة».

من جانبه، أكد رئيس الأعمال الدولية في بنك «أوف أمريكا» مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال من مزايا، بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، إلى جانب سوق واعد يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

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