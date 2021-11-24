«ديكوبيلد 2021» ينطلق اليوم بمشاركة 80 عارضاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2021»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب كبرى شركات مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري، فضلاً عن البنوك والمؤسسات المالية، وشركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية.

وتحرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من خلال تنظيم هذا الحدث على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الساعية إلى تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات بما يضمن استقرارهم ويسهم في تعزيز جودة حياة الأسرة الإماراتية، فضلاً عن تحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى الريادة في إسعاد المواطنين من خلال تقديم خدمات إسكانية استباقية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة.

فرصة استثنائية

ويشكل الحدث فرصة استثنائية أمام الأفراد والشركات للتواصل وعقد الصفقات مع الموزعين والمصنعين لكل ما يخص عالم البناء والتصميم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث الابتكارات والخدمات في مختلف المجالات، حيث تنوعت تخصصات الجهات العارضة المشاركة بين التصميم الداخلي والمعماري والمفروشات والستائر والإضاءة والأجهزة المنزلية والبيوت الذكية ومواد البناء، والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان والمطورين.

مواعيد

يفتتح المعرض أبوابه أمام جميع الزوار من اليوم حتى يوم السبت في تمام الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساء، ما عدا يوم الجمعة من 2:00 ظهراً حتى 10:00 مساء، لعرض آخر المستجدات والتطورات في سوق البناء والتصميم الداخلي أمام الجمهور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز