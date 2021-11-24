5 أسهم تحقق أعلى قفزات سعرية خلال سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حققت 5 أسهم مدرجة قفزات سعرية هي الأعلى منذ سنوات في ختام جلسة أمس، وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية التي ظلت حائرة بين عمليات شراء انتقائية استهدفت بعض الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع الاستثمار، وضغوط جني أرباح طالت أسهم أخرى حققت مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة.

ووفق رصد «البيان»، جاء «اتصالات» في صدارة الأسهم الخمسة بعد صعوده لأعلى مستوياته منذ الإدراج، يليه «أبوظبي التجاري» بالغاً أعلى مستوى سعري منذ منتصف سبتمبر 2019، وزاد «دبي الوطنية للتأمين» لأعلى مستوى منذ مارس 2006، و«بنك المشرق» منذ ديسمبر 2019، و«أجيلتي» منذ يونيو 2008، كما زاد «شعاع كابيتال» لأعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي بعد أنباء عزم الشركة طرح شركتين تابعتين للاكتتاب العام.

وصعد سوق أبوظبي 0.75% ليغلق عند 8407.51 نقاط مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي 0.85% ليصل إلى 3144.39 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والخدمات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.47 مليار درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي و769.8 مليوناً في دبي، وجرى تداول 835.45 مليون سهم، موزعة بواقع 578.6 مليوناً في دبي، و256.85 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 20.77 ألف صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.03% فيما صعد «ديار» 0.42% و«الاتحاد العقارية» 14.73% واستقر «ديار» و«داماك»، وتراجع قطاع البنوك 1.2% بعد انخفاض «دبي الإسلامي» 1.84% و«الإمارات دبي الوطني» 1.83%. ونزل قطاع النقل 0.35% متأثراً بهبوط «أرامكس» 0.73% فيما زاد «الخليج للملاحة» 1.19% واستقر «العربية للطيران».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.5% مع نمو سهم شركة «سوق دبي المالي» 1.22% و«شعاع كابيتال» 8.16% فيما انخفض «دبي للاستثمار» 2.15%. وتصدر سهم شركة «سوق دبي المالي» النشاط جاذباً 220 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 162.4 مليون درهم، ثم «أملاك للتمويل» 86.6 مليون درهم، وحقق «أجليتي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.78%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 60.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.02% مع ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.15% و«أبوظبي التجاري» 2.67% فيما انخفض «أبوظبي الأول» 0.52%، وصعد قطاع الاستثمار 1.43% بعد نمو «العالمية القابضة» 1.99% و«إشراق» 2.92% و«الواحة كابيتال» 1.16% فيما استقر «ألفا ظبي». وارتفع قطاع الاتصالات 2.74% مع نمو «اتصالات» 2.81% فيما استقر «الياه سات» من دون تغيير.

وتراجع قطاع العقار 1.34% مدفوعاً بهبوط «الدار» 1.47% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.52%، ونزل قطاع الطاقة 1.5% مع هبوط «طاقة» 0.83% و«أدنوك للتوزيع» 1.42% و«أدنوك للحفر» 1.52% و«دانة غاز» 1.85%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 342.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 269.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 257 مليون درهم، وحقق «آرام» أكبر ارتفاع بنسبة 10.71%، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 83 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

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