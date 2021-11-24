انتعاش ملحوظ للتكنولوجيا المالية بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أشار تقرير Pulse of Fintech للنصف الأول 2021 والذي أصدرته مؤسسة كي بي إم جي الدولية للاستشارات إلى أن الإمارات انضمت إلى قائمة أضخم 10 صفقات في مجال التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النصف الأول من العام 2021.

وشدّد صفوان خليل، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لمنصة GoFinance، أول سوق رقمي لخدمة قطاعي التمويل والتأمين في الامارات والمتخصص بتوفير حزمة من المنتجات المالية للمتعاملين إلى أنه ووفقًا للتقرير نفسه، استمر إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الارتفاع باستثمارات تجاوزت 39 مليار دولار في النصف الأول 2021، مقارنة بإجمالي العام 2020 البالغة 26 مليار دولار.

كما استند خليل الى تقرير لمؤسسة «ماجنيت» أشار الى أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في النصف الأول من العام الحالي شهد نموًا بلغت نسبته 49 % سنوياً، في حين أنه استحوذ على 23 % من مجمل الصفقات التي شهدتها الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الفترة نفسها.

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