1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.4 مليار درهم، فقد شهدت الدائرة تسجيل 349 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 202.84 مليون درهم و316 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 822.26 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 120 مليوناً.

وسجلت الرهون 350.59 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 279.81 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 70.78 مليون درهم أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 108 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 65 مليون درهم. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 27.23 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين.

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