مركز السلع المتعددة يوقّع اتفاقية شراكة مع «بونكافيه الشرق الأوسط» لتعزيز تجارة البن بدبي والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

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وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بونكافيه الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تصنيع وتوزيع القهوة وماكيناتها، من أجل إنتاج قهوة محمصة محلياً في مركز القهوة الحديث والمتطور التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

حضر مراسم التوقيع التي جرت في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وتوني بيلينجهام، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدير التنفيذي لمجموعة بونكافيه.

وبموجب الاتفاقية، سينتج مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مجموعة متنوعة من القهوة المحمصة محلياً والتي من شأنها أن تعزز التدفقات التجارية إلى إمارة دبي، وفي المقابل ستساعد في تعزيز مكانة العلامة التجارية لشركة بونكافيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقوم مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أيضاً بإنتاج وتوزيع مجموعة من منتجات القهوة المعدّة والمجهزة خصيصاً لشركة بونكافيه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

يقدم مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالمي وستساهم اتفاقية الشراكة في تعزيز مكانته كمركز رائد للتميز والتجارة ينتج أصنافاً متعددة من القهوة عالية الجودة لمضاهاة أسواق القهوة التقليدية مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.

وقال أحمد بن سليم: يفخر مركز دبي للسلع المتعددة بشراكته مع شركة بونكافيه، التي تعدّ أحد مراكز القوة الحقيقية في صناعة القهوة والمنطقة على مدى 18 عاماً، لتزويدها بمجموعة من الخدمات المخصصة لتسهيل التجارة العالمية. ويدعم هذا التعاون استراتيجيتنا في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي، من التحميص ومراقبة الجودة إلى التعبئة والتغليف والتوزيع، والتي تلبي احتياجات سلسلة قيمة القهوة بأكملها. كما أنه يعكس بالفعل السمعة القوية التي بناها مركز القهوة وقدرته على جذب كبار الأطراف الفاعلة في سوق القهوة، مما يجعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للقهوة المتخصصة. ونتوجه بالشكر إلى شركة بونكافيه على اختيارنا كشريك لهم ونتطلع بشدة للعمل جنباً إلى جنب مع فرق عملهم.

وتعتبر الإمارات واحدة من أكثر أسواق القهوة تطوراً في المنطقة، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزّز هذه المكانة وتجلب قيمة مضافة إلى إمارة دبي من خلال زيادة وتعزيز استيراد البن الأخضر من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وستعزّز الاتفاقيات من هذا القبيل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من خلال إعادة تصدير منتجات القهوة المحمّصة إلى المنطقة. وقال توني بيلينجهام: تعدّ الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة تطوراً طبيعياً لمجموعة بونكافيه ومشروبات ماسيمو زانيتي، وهو ما يظهر التزام المجموعة بتطوير القهوة المحمصة محلياً في الإمارات. وسيؤدي هذا بلا شك إلى تعزيز مكانة علاماتنا التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها حيث يتم إنتاجها الآن محلياً بالإمارات.

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